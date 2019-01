Erlend Lesund, Dan Pettersson och Simon Ryfors stängs av. Foto: Bildbyrån

Rögles Simon Ryfors och Moras Erlend Lesund anmäls till disciplinnämnden efter gårdagens slagsmål. Även Linköpings Dan Pettersson anmäls för sin tackling på Örebros skyttekung Rodrigo Abols, meddelar SHL på sin hemsida.

Det var i mitten av den tredje perioden som Morabacken Erlend Lesund och Rögleforwarden Simon Ryfors hamnade i luven på varandra. De båda spelarna utdelade en rad slag mot varandra och fick båda matchstraff för fighting.

Nu anmäls båda till disciplinnämnden för sina tilltag, där eventuella straff väntas komma under fredagseftermiddagen.

SÄNKTE SKYTTEKUNGEN

Även Linköpings forward Dan Pettersson anmäls till disciplinnämnden. Detta efter att ha tacklat Örebros skyttekung Rodrigo Abols i ryggen under inledningen av den tredje perioden. Pettersson fick 5+20 för checking from behind för tilltaget.

Även i Petterssons fall väntas ett eventuellt straff delas ut under fredagseftermiddagen.