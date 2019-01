Djurgården har fått luft under vingarna igen. På lördagen slog man Brynäs för andra dagen i rad och tog sin fjärde raka seger i SHL via 3–0. I Växjö bjöd hemmalaget och Frölunda på ett svängigt toppmöte som slutade med övertidsseger

Han har varit en av de stora KHL-överraskningarna den här säsongen. När det under lördagen var dags för Skills Competition i samband med KHL:s All-Star Game i Kazan överraskade backen Mathew Maione ännu mer – genom att uppträda med gitarr

I går kom beskedet att landslagsstjärnan Hanna Olsson bryter sitt kontrakt med Djurgården och flyttar hem till västkusten. På Twitter berättar hon nu med sina egna ord om uppbrottet. "Djurgårdens mening är att ge mig spelförbud i SDHL under

Färjestadsforwarden Fabian Zetterlund missade stora delar av hösten på grund av en knäskada. Han kom tillbaka och spelade JVM under jul- och nyårshelgen, men nu står det klart att talangen måste opereras. Det innebär att han missar resterande

Idag 13:14

Han vann åtta SM-guld med Brynäs under sina 15 säsonger i Gävleklubben. Nu väljs Lars-Göran Nilsson, känd som "Virvelvinden från Vuollerim", in i svensk ishockeys Hall of Fame, meddelar Svenska Ishockeyförbundet på sin hemsida. LÄS MER: