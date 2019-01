Han är NHL:s kanske mest utskällda person just nu. Nu uppger flera nordamerikanska källor att Peter Chiarelli får sparken som general manager för Edmonton.

Han har fattat beslut efter beslut som kritiserats, närmast fördömts till och med, av en hel hockeyvärld. Det har talats om att han på egen hand är på väg att slösa bort Connor McDavids bästa år i karriären. Så sent som häromdagen gav han exempelvis Mikko Koskinen, en 31-årig målvakt med ungefär 30 NHL-matcher på meritlistan, ett treårskontrakt värt hela 4,5 miljoner dollar per säsong. Nu tycks Peter Chiarelli ha fattat sitt sista felbeslut som general manager i Edmonton.

Enligt flera av varandra oberoende källor har general managern fått sparken. Både TSN:s insatta Edmonton-reporter Ryan Rishaug och Sportsnets Marc Savard, den tidigare stjärnspelaren, pekar på uppgifter som säger att Chiarelli tvingats gå från posten som general manager hos Edmonton Oilers. Även Sportsnets John Shannon skriver att det är klart att Oilers sparkat den kritiserade bossen.

Peter Chiarellis lag föll i natt med 3-2 mot NHL:s jumbo Detroit, vilket gjorde att det blev upprorsstämning på sociala medier. Coachen Ken Hitchock gick dessutom ut och sågade laget och sade saker på presskonferesen som, indirekt, kunde antyda att det är dags för förändring på GM-posten.

54-årige Chiarelli tog Boston till Stanley Cup 2011 men fick sparken 2015 efter att klubben missat slutspel. Han tog då över Edmonton Oilers och är alltså inne på sin fjärde – och av allt att döma sista – säsong i klubben.

