Den tidigare Brynäsmålvakten Jonas Johansson får en ny chans i AHL. Han flyttas upp till Buffalos farmarlag Rochester Americans för tredje gången den här säsongen.

Det har blivit mycket upp och ner den här säsongen för Jonas Johansson. 23-åringen får nu sin tredje chans den här säsongen att etablera sig som AHL-målvakt. Han har spelat 22 matcher för Cincinnati Cyclones i ECHL, som är farmarligans farmarliga.

De två senaste säsongerna har han spelat sju matcher för Rochester Americans. Den här säsongen har han hittills stått i tre matcher men får nu chansen till fler. Under sina tre tidigare AHL-matcher han det blivit 2,97 i insläppta mål per match och en räddningsprocent på 89,1.

Gävlesonen gjorde åtta A-lagsmatcher för Brynäs innan det bar iväg till Nordamerika. Under den meste av sin tid i Brynäs var han utlånad till Almtuna i HockeyAllsvenskan där han imponerade som förstemålvakt.

Jonas Johansson draftades 2014 i tredje rundan som 61:a spelaren totalt av Buffalo Sabres. Hittills har han däremot bara fått representera Buffalo i en försäsongsmatch.

TRANSACTION | We have recalled Jonas Johansson from @CincyCyclones pic.twitter.com/Ltp0ZoCrtI

— Rochester Americans (@AmerksHockey) January 24, 2019