Leon Bristedt och Erik Walli-Walterholm stängs av. Foto: Bildbyrån

Både Rögles Leon Bristedt och Djurgårdens Erik Walli-Walterholm anmäldes till disciplinnämnden efter händelser i gårdagens SHL-omgång. Nu har deras domar fallit och båda stängs av.

Det hade gått 6:30 av den tredje perioden när Luleås Niklas Olausson efter en närkamp spelade ifrån sig pucken. Strax därefter kom Leon Bristedt in från sidan och tacklade Olausson i huvudet.

Leon Bristedt undgick straff under matchens gång, men anmäldes i efterhand till disciplinnämnden. Olausson kom senare tillbaka och avgjorde matchen till Luleås fördel på övertid.

Under söndagen meddelades Bristedts dom: Han stängs av i tre matcher för checking to the head och åläggs att betala 6 250 kronor i böter. Som nyckelfaktorer till avstängningen anger disciplinnämnden bland annat att Bristedt är tredje man in i situationen och att den kommer från blindside.

Även Djurgårdens Erik Walli-Walterholm stängs av för sin tackling på Frölundas Jonathan Sigalet. Brottsrubriceringen är charging och disciplinnämnden menar på att den delas ut i hög fart och sker bakifrån. Erik Walli-Walterholm stängs av i två matcher.