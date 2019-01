DEBUTANT. Alexander Holtz fick tre byten i SHL-debuten. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson

Han kom, han gjorde tre byten – och lämnade sin SHL-debut som vinnare. Alexander Holtz uppfyllde ett av sina mål inför säsongen genom att få speltid i SHL.

– Det är sjukt coolt, säger jättelöftet till hockeysverige.se efter 3–2-segern mot Färjestad.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Drygt sex minuter in i den första perioden kom det. Alexander Holtz första byte i SHL. Det 17-åriga jättelöftet, som vräkt in 21 mål på 28 matcher i J20 SuperElit, zoomades omedelbart in på jumbotronen – liksom hans föräldrar och storebror på läktaren.

Det blev bara tre byten och 1.31 i istid för Holtz i SHL-debuten mot Färjestad, men ändå ett minne för livet.

– Det är sjukt coolt. Man har sett det många gånger när man suttit på läktaren, men nu fick man uppleva det från båset och det var såklart annorlunda. Det var jäkligt coolt, säger han till hockeysverige.se efter debuten.

Beskedet att han skulle få chansen fick han redan för två dagar sedan. Avstängningen på Erik Walli Walterholm öppnade en plats i Djurgårdens forwardsuppsättning.

– Det var lite nervöst, men framför allt var jag förväntansfull, erkänner han.

– Jag skulle ranka det som det häftigaste jag varit med om. Det och finalen i Hlinka (Gretzky Cup).

”JAG KÄNDE ATT JAG HÄNGDE MED”

Trots att det blev väldigt begränsat med speltid gav debuten mersmak.

– Jag kände att jag hängde med, men även att om jag fortsätter så kan jag vara med och prestera på den här nivån. Det är målet att försöka komma tillbaka och spela på den här nivån, säger Holtz.

– Man vill ju kunna visa att man kan spela på den här nivån och ligga på många minuter, kunna göra det så bra som möjligt.

Tränaren Robert Ohlsson hade svårt att ge ett omdöme eftersom hans debutant spelade så sparsamt.

– Det är en jättespännande spelare vi har. Alla vet hans talang och potential. Det var roligt att han fick vara med och göra byten. Det blev inte så många, men förhoppningsvis kan det lyfta honom och han kan vara med och konkurrera här framöver. Han har gjort det jättebra i J20, säger Ohlsson.

– Det är kul att se honom på träning. Han gör ju mål på allt grabben. det är en målskytt av hög klass.

I och med debuten är två av tre mål med säsongen uppnådda.

– I år har jag haft målet att vara en ledande spelare i J20, få en A-lagsdebut och spela U18-VM. Nu har jag fått debuten, ler han.

Vad ska du sikta på nu då?

– Jag vill få fler minuter och kunna göra lite mål också. Det hade varit kul.