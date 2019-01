Martin Thörnberg. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Det har bara blivit två matcher under säsongen för HV71:s veteran Martin Thörnberg och nu signalerar han för Jönköpings-Posten att det kan vara slutspelat för säsongen.

— Det är bättre att tänka så, då blir man inte så jäkla besviken, säger Thörnberg till tidningen.

Martin Thörnberg tvingades stå vid sidan av ända fram till årsskiftet på grund av skada. 35-åringen åkte på en rad bakslag under rehabiliteringsprocessen och han har var på is sporadiskt, för att efteråt känna av skadan i större omfattning.

FICK ETT BAKSLAG

Men tillslyt skedde comebacken i alla fall. Den 10 januari spelade han mot Färjestad och två dagar senare gjorde han drygt 13 minuter mot Rögle. Men efter det har han saknats i HV71:s uppställning.

— Jag fick ett litet bakslag. Jag vet inte riktigt om det var samma grej eller om det var något annat. Känslan var en muskelbristning på utsida lår, berättar forwarden för Jönköpings-Posten.

Martin Thörnberg berättar för tidningen att han var tillbaka på is under tisdagen och att det kändes bättre. Men han väljer ändå att ställa in sig på det värsta scenariot.

— Jag räknar inte med att spela mer den här säsongen. Det är bättre att tänka så, då blir man inte så jäkla besviken. Sen vet man aldrig hur det blir, men det är så jag tänker.