Jesper Sellgren Foto: Bildbyrån

Landslagsuttagen på måndagen. Målskytt i SHL på tisdagen. Det var inte konstigt att Luleåbacken Jesper Sellgren log efter straffsegern i Malmö.

– Jag måste säga att det har varit två väldigt bra dagar, konstaterar den nyblivna Tre Kronor-backen till hockeysverige.se.

Malmö (Hockeysverige.se)

Luleå befäste under tisdagen sin ledning i SHL-tabellen via en 1-2-seger efter straffar borta mot Malmö. Matchens 0-1-mål prickade 20-årige Jesper Sellgren in bakom en skymd Oscar Alsenfelt i den första perioden. Målet var backens tredje för säsongen och första sedan den 8 december.

– Alltid gött att hänga dit den. Det är, som du säger, ett litet tag sedan så det kanske släpper där nu, så man kan få göra lite poäng. Det är något jag jobbar efter, att kunna producera mer i det protokollet, säger Sellgren.

Sellgrens mål kom ganska lägligt. Det kom lite mer än ett dygn efter att han blivit uttagen till Beijer Hockey Games av förbundskapten Rikard Grönborg. Han gör bara sin första säsong i SHL, men har gjort det bästa av möjligheten. Landslagsdebuten skedde i Karjala Cup i november och efter att ha fortsatt sitt fina spel på Luleås blålinje får han alltså nu en ny chans.

– Det ska bli väldigt kul att komma dit igen och representera Tre Kronor igen. Det är väldigt utvecklande och som sagt extremt roligt att bli uttagen ännu en gång.

ETT HYFSAT HOCKEYÅR

Den första landslagssamlingen gav mersmak. Då var det mycket se och lära och det är en mer rutinerad Jesper Sellgren som i nästa vecka får dra på sig den blågula tröjan igen.

– Det är ett högre tempo. Man måste vara lite snabbare och ta kvickare beslut. Det är det man får lära sig hela tiden. Det blir även så här i SHL. Ju längre serien går ju bättre blir alla andra och tightare blir alla andra. Allt måste ske mycket snabbare.

Utvecklingen har gått fort för Sellgren som har ett ganska bra hockeyår i ryggen. Från MODO i HockeyAllsvenskan till en framträdande roll i Luleå i SHL och såklart Tre Kronor. Karriären har gått spikrak framåt.

– Det kan man lugnt säga. Jag kom bara upp med förväntningarna att spela mitt spel och inge förtroende hos tränarna. Det tycker jag att jag gjort och jag har fått tillbaka väldigt mycket också. Det har varit väldigt utvecklande.

Efter två raka bortamatcher och fyra poäng av sex möjliga i Skåne reser Sellgren och hans Luleå hem till norr som serieledare. Två matcher återstår innan landslaget samlas – Brynäs på torsdag och Djurgården på lördag, båda på hemmaplan.

– Det har varit två tuffa bortamatcher på den här roadtrippen. Det är klart vi är nöjda med fyra poäng. Man vill alltid ha full pott men det är tufft i den här serien, säger Sellgren, landslagsman och målskytt i SHL.