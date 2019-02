Nichlas Hardt i Lakers-tröjan Foto: Bildbyrån

I tisdags vaknade Nichlas Hardt som Malmö Redhawks-spelare. När han lade huvudet på kudden senare på kvällen tillhörde han Växjö Lakers.

– Det var mycket samtal under måndagen och tisdagen. Det gick väldigt snabbt, säger forwarden till Hockeysverige.se.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det råder viss övergångshysteri i hockeysverige för tillfället. Klubbarnas sportchefer jobbar febrilt med att se över sina truppen inför att övergångsfönstret stänger den 15 februari. Nichlas Hardt är bland de senaste spelarna som fått uppleva processen i och allt vad transfermarknaden innebär.

I tisdags kväll blev det klart att han skulle lämna Malmö för Växjö, och på torsdagen debuterade han i sin nya klubb som föll med 2-1 efter förlängning mot Rögle.

– Det har varit hektiskt. Jag sa hejdå till grabbarna i Malmö i tisdags, åkte till Växjö i onsdagsmorse och tränade med dem, säger Hardt.

Att byta klubb mitt under säsong, är definitivt ingen ovanlig företeelse i hockeyvardagen. Men för den danska forwarden, som spelade VM så sent som ifjol, är det första gången han får riva upp sitt liv och flytta tvärt mitt under brinnande hockeyår.

– Alltihop har gått snabbt, men det känns jättebra att få chansen att spela här med Växjö.

– Det var många samtal under måndagen och tisdagen, säger han.

OHÅLLBAR SITUATION

Växjö blir Hardts tredje klubb i Sverige. I Malmö blev det två sejourer, först mellan 2008-2011 och sedan från 2016 till i år. Trettioåringen har också två säsonger i Linköping i ryggsäcken.

– Det kändes nästan som att jag klev in på en försäsong innan träningen i går(onsdag). Det är klart det blir en nytändning, det kan vara skönt att byta miljö ibland. Skönt att hitta mitt eget spel, glädjen och passionen för hockeyn igen. Det gjorde jag redan i dag, jag tyckte jag hittade mitt spel bättre.

Beslutet att lämna Malmö växte fram i takt med att han fick mindre och mindre speltid av skåneklubbens ledarstab. I förlängning till det har inte heller poängen trillat in som de brukat. På 28 matcher i Malmö noterades han bara för fem poäng, en klar försämring jämfört med fjolårssäsongens 21 på totalt 36 grundseriematcher.

– Ibland går det inte alltid som man vill. Jag fick inte spela så mycket som jag ville. Jag har ingen ytterligare förklaring till det. Ibland går det så, och då får man ta det därifrån. Jag valde att byta.

”KÄNNER MIG STOLT”

Nichlas Hardt byter Skåne mot Småland och kommer till en regerande mästarklubb som i skrivande stund går en kamp mot en negativ formkurva (sex raka förluster). Den pågående svackan var däremot inget som hindrade Hardt från att välja klubben, trots uppgifter om att fler lag var intresserade.

– Jag kände att jag hade mest chans att få spela här. Sedan är det en väldigt bra klubb som alltid vara svåra att spela mot. Jag känner mig stolt att få representera dem nu.



Vad ska Växjö-fansen förvänta sig av dig då?

– Jag bidrar med spel, energi. En tuff speltid kombinerat med bra spelsinne. Jag brukar kunna vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Jag börjar med energi och fysiken sedan brukar allt annat komma efterhand.

Växjö har en match kvar innan det stundande landslagsuppehållet. Då får Hardt tid att smälta de senaste hektiska dygnen och möjlighet att bekanta sig ännu mer med sin nya omgivning.

– Jag ska vara nere i Malmö igen och fixa några grejer, men jag tycker att jag redan är bra på plats i Växjö.

FAKTA:

Några andra spelare som bytt SHL-klubb nyligen

Stefan Warg Malmö-Örebro

Markus Björk Örebro-Malmö

Christopher Bengtsson Rögle-Färjestad

Pontus Netterberg Växjö-Malmö

Jesper Jensen Brynäs-Skellefteå