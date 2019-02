Andrew Gordon sänkte Skellefteå med två mål. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Skellefteå kunde dra det längsta strået när lagen möttes i Linköping i torsdags. När lagen möttes igen i Västerbotten under lördagskvällen kunde Linköping ta revansch – mycket tack vare lagens nordamerikanska stjärnor.

– Det var skönt att få bidra och vara tillbaka i målprotokollet igen, säger tvåmålsskytten och matchvinnaren Andrew Gordon till hockeysverige.se.

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter hemmaförlusten i torsdags var det ett revanschsuget Linköping som skrinnade ut på Skellefteå Kraft Arenas is under lördagskvällen. Efter en stark förstaperiod, där Derek Roy och Broc Little målade för gästerna, kunde Andrew Gordon sedan avgöra matchen för gästerna med sina två mål.

Först grävde kanadensaren in en målvaktsretur i den andra perioden, innan han i den tredje perioden satte spiken i kistan med sitt 4–2-mål i spel fem mot fyra.

– Det var precis den insats vi behövde efter insatsen i torsdags, som förmodligen var en av våra sämre på hemmais den här säsongen. Vi ville komma ut med ett hårdare jobb och i den första perioden och gjorde vi precis det. Det satte tonen för resten av matchen, säger Gordon till hockeysverige.se.

”VARIT ETT LITE MÄRKLIGT ÅR”

Trots en rad nyckelspelare på skadelistan, som landslagsbacken Lukas Bengtsson och spetsforwarden Adam Brodecki, kunde Linköping ta sin revansch från torsdagens förlust mot västerbottningarna.

– Det var riktigt skönt att få den här revanschen. Vi har många spelare borta och i den här ligan, där alla lag är så jämna, så kan man straffas ordentligt. Efter vår insats i torsdags lyckades vi komma ut här och ta en riktig lagseger, vilket är enormt viktigt för oss. Nu kan vi gå in i uppehållet med en riktigt bra känsla och vi känner att vi verkligen har något att bygga vidare på.

Gordons mål i mittperioden innebar att han bröt sin åtta matcher långa måltorka.

– Det var skönt att få se den röda lampan tändas igen. Det var ett tag sedan jag gjorde mål. Att få in det där andra målet, precis efter att de fått ett mål bortdömt, var otroligt viktigt för oss och gav oss verkligen momentumet i matchen.

Kanadensaren, som är inne på sin fjärde säsong i Linköping, står nu noterad för 23 poäng (8+15) på 34 SHL-matcher den här säsongen.

– Det har varit ett lite märkligt år. Jag har haft perioder där jag har haft bra produktion och poängen har trillat in i strid ström. Sen har perioder kommit där det varit kruttorrt, där ingenting fungerar. Jag har varit lite ojämn, men då har andra spelare i laget klivit fram och producerat. Jag känner inte press att jag måste producera varje kväll och att jag är värdelös om jag inte gör det. Jag dödar utvisningar, blockerar skott och tacklas och bidrar på så sätt.

Efter 39 spelade matcher parkerar Linköping på en sjundeplats i SHL-tabellen, på samma poäng som just Skellefteå men med sex mål sämre målskillnad.