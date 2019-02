Daniel Muzito Bagenda Foto: Ronnie Rönnkvist / Bildbyrån

Nu är han en nyckelspelare i ett AIK som jagar SHL. Men för några månader sedan var läget annorlunda för den nu formstarka Daniel Muzito Bagenda.

– Motgångar har alla, men det här var nog en av de tuffaste motgångar jag har haft, berättar han för hockeysverige.se.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

När hockeysverige.se träffade Daniel Muzito Bagenda i början av augusti hade han ingen klubb klar inför den här säsongen. Han och hans agent tittade på olika alternativ både i Sverige och utomlands. Dörren till Buffalos organisation som han tillhörde förra säsongen var inte heller helt stängd.

– Nej, det tror jag absolut inte. Jag har fått en bra feedback och vi hade ett bra möte efter säsongen. Vi har även haft en bra dialog med Buffalo under sommaren, sa Daniel Muzito Bagenda då samtidigt som en Bålsta-bo som skulle ut med sin båt ropade ”det blir väl AIK nu”.

Då visste nog inte den okände Bålsta-bon hur rätt han skulle få. Bara några veckor senare bjöds Muzito Bagenda in till en try-out hos AIK och en vecka senare erbjöds han ett kontrakt med klubben.

– Allt gick ganska fort efter det att du och jag senast pratat med varandra hemma i Bålsta. Jag pratade med agenten och han sa att det fanns intresse härifrån. Jag var här och tränade lite och sedan kom vi överens om en fortsättning, berättar AIK-centern när vi ses på Hovet i Stockholm för en intervju efter lagets träning dagen efter vinsten mot Pantern med 7-1.

NOBBADE SPEL I USA

Det fanns även alternativ i USA för honom. Trots det valde han alltså spel för AIK i Hockeyallsvenskan.

– Ja, det fanns alternativ, men mitt sikte var inställt på att komma till Sverige och spela igen. Jag ville hem och spela här nu.

Daniel Muzito Bagenda hade tidigare aldrig spelat i Hockeyallsvenskan och som det sig då bör blev det inledningsvis en viss omställning för honom att ta klivet in i en ny liga.

– Klart att det var en omställning. Det är ett lite annorlunda spel och jag hade inte spelat i den här ligan innan jag åkte över till USA för tre år sedan. Spelet blir lite annorlunda jämfört hur det är att spela på en liten rink. Jag behövde anpassa mig till spelet här även om jag är uppväxt med stora isarna.

– Det var en omställning i början, men jag tycker ändå att jag kom in i det och anpassade mig ganska fort.

”JU MER MAN TÄNKER PÅ DET, DESTO MER LÅSER DET SIG”

Målen uteblev för dig inledningsvis, hur gick dina tankar då?

– Det var såklart frustrerande eftersom jag ville bidra med mål och poäng. Självklart var det tufft när poängen inte kom trots att jag skapade lägen.

– Jag tror att det är så att ju mer man tänker på det desto mer låser det sig. Jag tittade på klipp om jag kunde göra något annorlunda, försöka hitta smådetaljer som jag kunde ändra och så vidare och till slut lossnade det. Skapade jag bara lägen så visste jag att förr eller senare skulle målen komma. Samtidigt fick jag positiv feedback från coacherna och lagkamraterna.

Du hade ändå en press på dig som nykomling att leverera och prestera, hur hanterade du den då inte poängen ramlade in?

– Jag tänkte nog inte så mycket på själva pressen utan jag spelar för grabbarna i laget och försöker bidra med det jag är bra på. Motgångar har alla, men det här var nog en av de tuffaste motgångar jag har haft. Då menar jag poängmässigt.

– Trots det försökte jag inte tänka på det allt för mycket för då låser det sig bara mer. Sedan tycker jag att man ska ha en press på sig. Speciellt i en klubb som AIK. Alla som är här vet vilka krav vi har på oss den här säsongen. Vi vill gå upp och då ska det ställas höga krav också.

TACKSAM FÖR TÅLAMODET

Daniel Muzito Bagenda har spelat 41 matcher, svarat för tio mål och totalt 17 poäng. Det har med andra ord lossnat poängmässigt för 22-åringen från Bålsta.

– Jag vet faktiskt inte varför det lossnat just nu. Jag fick till det hemma mot Västervik då jag hade bytt roll till center. Det kom lite självförtroende av att komma in i en nygammal roll som center. Jag kommer igenom mittzonen på ett sätt och har kanske lite mer puck nu.

Omgivningen gav dig hela tiden chansen och backade upp dig trots att poängen uteblev, vad betydde det för dig att det coacherna och lagkamraterna hade tålamodet?

– Jag är jättetacksam för tålamodet dom haft även om puckarna inte gick in. Vi pratade mycket fram och tillbaka, men jag tror att det hade varit en annan sak om jag inte skapade chanser. Då kanske det inte hade funnits samma tålamod.

– Även om puckarna inte gick in skapade jag chanser så dom såg antagligen att mitt självförtroende fanns där. Hade jag inte skapat chanser så hade självförtroendet blivit sämre. Jag visste att förr eller senare skulle puckarna gå in, säger Daniel Muzito Bagenda med ett leende.

Vilken kravbild ställde du på dig själv när du skrev på för AIK?

– Jag ville vara en ledande spelare. Om det sedan var som en fysisk spelare eller att göra poäng fick framtiden utvisa. På något sätt ville jag ändå vara en ledande spelare på samma sätt som jag varit i tidigare lag.

TRIVS I ”GNAGET”

Med facit i hand är också Daniel Muzito Bagenda nöjd med att han valde AIK och inte spel i Nordamerika.

– Ja, så är det faktiskt. Det är skönt att vara på hemmaplan igen, vara i Stockholm och ha nära till familj och vänner.

Kontraktet med AIK går ut efter säsongen och han gör ingen hemlighet av att han gärna spelar kvar i AIK.

– Just nu tänker jag inte så mycket på det. Det som händer det händer och mitt mål nu är att gå upp med AIK.

Du har inget emot att stanna i AIK ytterligare en eller flera säsonger?

– Nej, absolut inte. Jag trivs jättebra och blir bra omhändertagen av grabbarna. Det är grym grupp och en härlig gemenskap.

– Samtidigt vet alla att lagen inte är dom samma från år till år så jag får ta allt som det kommer.

SYRRAN SKREV BASKETHISTORIA

Muzito Bagenda är en väldigt tajt familj och när det går bra för AIK-forwarden är det gärna flera familjemedlemmar som bland annat twittrar om det.

– Ja, dom gillar sådant (skratt). Familjen har alltid funnits där sedan jag började lira. Syskonen, morsan och farsan har åkt land och rike runt med mig på cuper och matcher. Jag är väldigt tacksam för vad dom gjort för mig.

– Det är ett lätt sätt för mig att bjuda tillbaka till dom genom att nå dit jag velat hela tiden.

När får vi se din lillebror Samuel som ytterforward i en kedja där du själv spelar center?

– Det hade varit riktigt kul om det blev så. Just nu måste han klara sitt kval med Bålsta, men fortsätter han att köra på som han gör nu och utvecklas så kommer han komma en bra bit.

– Jag kollade förra helgen då han lirade och har varit på flera av hans matcher. Jag försöker ge honom stöd på samma sätt som han ger mig.

Daniel Muzito Bagenda syster Caroline har en annan karriär inom idrotten och blev också unik och historisk inom sin sport nyligen.

– Hon har hållit på med en del sporter tidigare, men till slut föll valet på basket. När jag själv bodde där borta (USA) tittade jag mycket på basket och sedan har jag blivit mer och mer intresserad eftersom syrran håller på med det. När hon är i Stockholm och har matcher så försöker jag gå och kolla. Vi är en tajt skara i familjen som pratar mycket, nästan dagligen, och försöker stötta varandra.

– Syrran tränar Umeås herrlag i högsta ligan. Det är faktiskt första gången en tjej tränar ett herrlag i Basket i Sverige. Hon brinner verkligen för det och lägger ner mycket tid på basketen. Dessutom har hon ett jobb vid sidan om. Det har varit tufft för henne och jag är glad för hennes skull att hon lyckats.

– Det är riktigt häftigt och hon blev historisk för någon månad sedan med att vara första kvinnliga headcoachen. När huvudtränaren blev sjuk fick hon hoppa in. Det är coolt. Speciellt eftersom det är min syrra, avslutar Daniel Muzito Bagenda med ett stort leende som visar hur stolt han är över sin storasyster.