HV71 jublar efter Robin Figrens 3-1 mål. Foto: Bildbyrån

HV71 mot Frölunda brukar bli häftiga tillställningar. Det verkar det även bli i kväll. HV vände på matchen efter 0-1 med tre mål på 85 sekunder.

Frölunda har haft stora problem i powerplay sedan årsskiftet. Under 2019 har laget bara gjort ett mål i den spelformen. Efter tre minuter mot HV71 hade Samuel Fahemo däremot dubblat lagets målskörd i powerplay under året och man ledde med 1-0. Sedan svängde matchen helt.

15:52 1-1, 16:36 2-1 och 17:17 3-1.

HV71 vände matchen på 85 magiska sekunder där allting gick Jönköpingslagets väg. Christopher Törngren, Mattias Tedenby och Robin Figren var målskyttarna för hemmalaget HV.

Det är inte första gången som Frölunda har klappat ihop och släppt in flera mål på kort tid den här säsongen. Mot Djurgården i januari släppte man in fem mål på 16 minuter, mot Timrå i december var det tre mål på 61 sekunder och mot Mora i september tappade släppte man in tre mål på de tre sista minuterna av matchen.

Matchen pågår och HV71 leder fortsatt med 3-1 efter den första perioden.