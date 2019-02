Örebro vann bottenmötet med Timrå. Niki Petti i Mora fick matchstraff efter att ha crosscheckat Axel Ottosson i ansiktet. Foto: Bildbyrån/C more

En oerhört viktig bottenkamp slutade med hemmaseger. Örebro klättrar därmed ovanför kvalstrecket tack vare att Mora förlorade då Niki Petti crosscheckade Färjestads Axel Ottosson i ansiktet och fick matchstraff.

ÖREBRO – TIMRÅ 3-2 (2-0,1-1,0-1)

Örebro: Partik Virta, Anton Hedman, Nick Ebert

Timrå: Henrik Törnqvist, Patrik Blomberg

Tungt, tungt för Timrå. Fjärde raka förlusten kom i dagens match mot Örebro. Det skiljde sex poäng mellan lagen inför matchen och Örebro har nu drygat ut och har nio poäng till godo mot jumbon. Örebro klättrade även upp ovanför kvalstrecket då Mora förlorade i dag.

Anton Hedman och Stefan Steen blev stora matchvinnare för Örebro. Steen räddade 28 av 30 skott och såg väldigt säker ut i dagens batalj. Hedman passade fram till 1-0 efter fyra minuters spel och sedan styrde han in 2-0 två minuter senare. Timrå hade därefter svårt att komma tillbaka in i matchen. Jumbon lyckade inte riktigt få till en slutforchering vid ställning 3-1 och lyckades få in ett reduceringsmål med endast fyra sekunder kvar av matchen men då var det lite för sent.

BRYNÄS – MALMÖ 4-1 (2-0,1-1,1-0)

Brynäs: Robert Kousal 2, Ryan Gunderson, Emil Forslund

Malmö: Frederik Storm

Brynäs hade inför matchen bara en seger på sina fyra senaste hemmamatcher. Då såg man till att besegra formstarka Malmö och ta revansch för förlusterna tidigare under säsongen. Båda matcherna hade slutat 4-3 till Malmö efter förlängning.

Malmö stod för en bra match och var stundtals det bättre laget spelmässigt. Skånelaget vann även skotten med 36-24 men Joacim Eriksson stod emot i Brynäskassen. För övrigt så noterades Eriksson för en assist på Emil Forslunds 4-1 mål i tom kasse.

Malmö hade inför matchen vunnit fyra av fem matcher och var ett av SHL:s formstarkaste lag. Nu har laget istället två raka förluster. Brynäs klättrade i och med segern upp på slutspelsplacering igen, det återstår däremot att se om de stannar kvar där efter kvällens matcher.

FÄRJESTAD – MORA 3-2 (0-0,1-1,2-1)

Färjestad: Michael Lindqvist 2, Alexander Reichenberg

Mora: John Persson, Michael Haga

Inför matchen skrev han ett nytt kontrakt med Färjestad som ser till att han blir kvar i Karlstad till 2021. Därefter gick Michael Lindqvist ut och blev matchvinnare med sina två mål. Det första målet kom i powerplay efter att Moras Niki Petti fått ett hjärnsläpp och crosscheckade Axel Ottosson i ansiktet. Niki Petti fick matchstraff och en avstängning lär vänta där.

– Det där går inte att begripa, varför han gör så där. Det där är inga vackra scener. Han sätter laget i en väldigt svår situation, säger C mores kommentator Mats Lilja.

Det andra målet gjorde Lindqvist på ett straffslag med tre minuter kvar av matchen efter att Joakim Nygård hakats upp vid friläge. Målet innebar 3-2 och blev också matchvinnande.

Inför matchen hade Mora tagit tre raka segrar mot Färjestad. Karlstadsklubben har nu sex segrar på sina senaste åtta senaste matcher. Mora hade inför matchen vunnit tre av sina fyra senaste bortamatcher men hamnar under kvalstrecket då Örebro vann.