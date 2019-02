Brendan Shinnimin glänste i Växjö medan HV71 vann en match med slutspelsstämning. Foto: Bildbyrån

I kväll spelades de sista matcherna i SHL innan landslagsuppehållet. Då bjöds det på flera häftiga matcher med många mål. HV71 vann en häftig drabbning i Jönköping och Brendan Shinnimin bröt förlustsviten för Växjö, nästan på egen hand.

LULEÅ – DJURGÅRDEN 2-1 (2-0,0-1,0-0)

Luleå: Einar Emanuelsson, Oscar Engsund

Djurgården: Marcus Davidsson

Seriefinal är alltid häftiga matcher. När Luleå och Djurgården möttes i kväll blev det däremot en ganska tillknäppt match som norrbottningarna kunde vinna efter en stark första period. Skotten blev 28-21 till bortalaget men Joel Lassinatti räddade det mesta, som han brukar göra. Oscar Engsund blev hjälte från sin backposition med både ett mål och en assist.

Luleå hade dålig statistik på hemmaplan den senaste tiden och hade bara vunnit en av de sex senaste matcherna i Coop Norrbotten Arena. Djurgården kom däremot med tre raka segrar i bagaget och med en glödhet Emil Bemström som hade gjort poäng i tio raka matcher.

Sviterna bröts dock då Luleå vann för tredje gången den här säsongen mot Djurgården.

SKELLEFTEÅ – LINKÖPING 2-4 (0-2,2-1,0-1)

Skellefteå: Bud Holloway, Robin Alvarez

Linköping: Andrew Gordon 2, Derek Roy, Broc Little

Formstarkt Skellefteå mot formsvagt Linköping. Då vinner bortalaget som kan tacka sina otroliga nordamerikaner för segern. Alla fyra målen och totalt åtta poäng gjordes av amerikaner och kanadensare i Linköpings seger.

Skellefteå hade sex segrar på sina sju senaste matcherna medan Linköping förlorat tre av fyra matcher. Östgötarna är däremot starka på borta is och har nu vunnit tre av fyra bortamatcher. Linköping fick därmed revansch på Skellefteå då västerbottningarna vunnit båda matcherna den här säsongen mot ”Cluben”, senast i torsdags vann SAIK i Linköping.

VÄXJÖ – RÖGLE 5-3 (2-1,1-2,2-0)

Växjö: Brendan Shinnimin 3, Roman Horák, Janne Pesonen

Rögle: Linus Sandin, Daniel Zaar, Taylor Matson

Brendan Shinnimin mot Rögle slutade 3-3 efter två perioder, då fick kanadensaren istället passa fram till lagkamraten Roman Horák som kunde avgöra. Fyra poäng alltså av Shinnimin som nästan kunde vinna matchen på egen hand åt Växjö. Han satte sitt andra hattrick för säsongen och blir därmed den första spelaren som gör två hattrick i årets SHL-säsong.

Växjö bröt därmed alltså sin förlustsvit på sex matcher. Senaste förlusten kom mot just Rögle i Ängelholm i torsdags. Smålänningarna är däremot starka på hemmais och har 13 segrar på 15 matcher i Vida Aren. Man hade däremot även där en dyster trend med två raka förluster inför kvällens match. Växjö vann även för första gången den här säsongen mot Rögle.

Det fanns alltså mycket att jubla för i Växjö denna lördagskväll.

HV71 – FRÖLUNDA 5-3 (3-1,0-2,2-0)

HV71: Christopher Törngren, Mattias Tedenby, Robin Figren, Anton Bengtsson, Andreas Thuresson

Frölunda: Samuel Fagemo, Anders Grönlund, Brandon Gormley

Herregud vilken match! Det var slutspelsstämning i Jönköping. Det var fullsatt, mycket mål, mycket känslor och en väldigt rolig och svängig match. HV71 vände till 3-1 på 85 sekunder efter att Frölunda tagit ledningen. Därefter kvitterade Frölunda i den andra perioden innan HV71 ryckte i den sista perioden.

Frölunda fick äntligen utdelning i powerplay. Efter att endast ha gjort ett mål i den spelformen på sina nio senaste matcher så smällde Göteborgslaget in två mål i kväll. Frölunda fick även två backar som sköt sina första mål i laget. Anders Grönlund som prickade in sitt första SHL-mål i karriären, 30 år gammal. Brandon Gormley pangade in sitt första mål sedan han anslöt till Frölunda från Finland.

Det var mycket gruff ute på isen och flera tuffa bataljer runt målen. Flera utvisningar och mycket målchanser. En av de bästa matcherna i Kinnarps Arena den här säsongen slutade 5-3 till Jönköpingslaget. HV71 har nu alltså fem raka segrar och åtta vinster på sina tio senaste matcherna hemma. Frölunda har dock förlorat tre raka förluster.

Ett stort plus efter den här matchen är att dessa två lagen kommer att mötas två gånger till mot slutet av den här säsongen. Det kommer att bli något att se fram emot!