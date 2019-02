Igår avslutades grundserien av SDHL och precis som tippat på förhand så hittar vi SDE och Göteborg på de två sista platserna och de går nu in i ett ovisst kval mot division ett-motstånd. Eller - är det så ovisst egentligen? Statusen på li

I SDHL spelades grundseriens sista matcher under lördagen. Kvartsfinalerna är nu spikade och ett lag knep en viktig seger i kvällens match för att garantera hemmafördel. LULEÅ – LINKÖPING 4-0 (2-0,1-0,1-0) Luleå: Emma Nordin 2, Petra Nie

Under torsdagen meddelade Svenska Ishockeyförbundet att den tidigare stjärnmålvakten Annica Åhlén väljs in i Hockey Hall of Fame som den 117:e personen. Hon är mest känd för sin insats när Damkronorna vann OS-brons 2002. "En av våra absol