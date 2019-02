I tisdags vaknade Nichlas Hardt som Malmö Redhawks-spelare. När han lade huvudet på kudden senare på kvällen tillhörde han Växjö Lakers. – Det var mycket samtal under måndagen och tisdagen. Det gick väldigt snabbt, säger forwarden till

30 januari, 2019

Igår blev det klart att Nichlas Hardt bytte Malmö mot Växjö. Idag blev det klart att hans förra klubb lånar in Pontus Netterberg från just Växjö. Malmö meddelar via sin hemsida att de förstärker forwardssidan med Växjös Pontus Netter