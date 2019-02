Tobias Björnfot och Albin Grewe blir kvar i Djurgården. Foto: Bildbyrån

Djurgården meddelade idag att de förlängt kontrakten med de båda juniorspelarna Tobias Björnfot och Albin Grewe fram till 2021.

Både backen Tobias Björnfot och forwarden Albin Grewe är föddav 2001 och är bofasta i U18-landslaget är just nu i Ryssland för en femnationers-turnering.

STANNAR TILL 2021

Nu berättar Djurgården via sin hemsida att man förlängt kontrakten med de båda fram till 2021.

— Under säsongen som gått så har både Tobias och Albin etablerat sig i grovtruppen till herrlaget. Det ingår i våra fortsatta utvecklingsplaner för dem att de under nästa säsong kommer ha en ordinarie roll och position i vårt herrlag med regelbunden istid på seniornivå, säger sportchefen Joakim Eriksson till klubbens hemsida.

Tobias Björnfot har under säsongen spelat sex matcher för Djurgården i SHL medan Albin Grewe har spelat 15 matcher.