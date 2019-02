Han har åkt fram och tillbaka mellan NHL och farmarligan den här säsongen. Igår kallades Anton Lindholm upp av Colorado för tredje gången den här säsongen.

Anton Lindholm spelade 48 matcher för Colorado i NHL förra säsongen men denna har han matchats sparsamt. En skada höll 24-åringen borta under försäsongen och han fick inleda i AHL för farmarlaget Colorado Eagles.

Backen, som vann SM-guld med Skellefteå 2014, har kallats upp vid två tidigare tillfällen, men har bara spelat två NHL-matcher den här säsongen. Nu kallas han upp en tredje gång och får således chansen till mer matchande i NHL. Detta meddelade klubben igår och det kan bli så att han får spela mot Washington inatt.

Lindholm har stått för sju assists under de 34 matcher han spelat för Eagles i AHL.

We have recalled AJ Greer and Anton Lindholm from the Colorado Eagles.#GoAvsGo pic.twitter.com/vkWhxhFGvE

— Colorado Avalanche (@Avalanche) February 6, 2019