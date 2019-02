Lukas Wernblom. Foto: Dennis Ylikangas / Bildbyrån

När Sveriges Team 19 idag premiärspelade mot Tjeckien i femnationersturneringen i Finland gjorde Modos Lukas Wernblom totalt fyra poäng. Matchen vann Småkronorna med 5-3.

Lukas Wernblom har under säsongen fått ett litet genombrott i Hockeyallsvenskan och är just nu med U19-landslaget i Finland för en turnering. Det skulle vara dröja 5:47 av matchen mot Tjeckien innan Wernblom hittade in i poängprotokollet genom en assist till Kevin Wennström.

Innan den första perioden hann ta slut gjorde Wernblom själv 2-0.

Linus Nässén ökade på till 3-0 i den andra perioden. Men sedan vaknade tjeckerna och i början av den tredje perioden var ställningen huxflux 3-3.

Men då klev Lukas Wernblom in i handlingen igen och gav Sverige åter ledningen. Sedan spelade han fram Marcus Karlberg till 5-3-pucken.

Jesper Eliasson vaktade det svenska målet och räddade 18 puckar.