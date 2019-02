Emil Pettersson har varit en av de bästa svenskarna i AHL de senaste säsongerna. Nu får han däremot byta klubb då han trejdas från Nashville Predators till Arizona Coyotes.

Den tidigare SHL-stjärnan Emil Pettersson har imponerat i AHL med Nashvilles farmarlag Milwaukee Admirals. De två senaste säsongerna har han varit lagets främst poängplockare. Nu får han däremot lämna klubben.

Emil, som är storebror till Elias Pettersson, skickas till Arizona Coyotes i utbyte mot AHL-spelarna Laurent Dauphin och Adam Helewka.

Emil Pettersson gjorde 46 (13+33) poäng på 72 matcher under förra säsongen, vann den interna poängligan och togs ut AHL:s All Star match. Den här säsongen leder han återigen den interna poängligan med 33 (11+22) poäng på 49 matcher.

25-åringen har ännu inte spelat någon NHL-match men chansen till spel i världens bästa liga blir nu större då konkurrensen inte är lika tuff i Arizona.

Innan AHL-äventyret spelade Pettersson i SHL med Växjö. Han har också spelat i Skellefteå, Modo och Timrå i SHL.

Laurent Dauphin som skickas åt andra hållet har varit inblandad i en tidigare ”svensktrejd”. Han skickades till Chicago Blackhawks i utbyte mot Niklas Hjalmarsson 2017. Han skickades året därpå tillbaka till Arizona och tvingas nu flytta för tredje gången på tre år.

Den tänkta talangen har däremot inte fått spelet att funka någonstans och har tillbringat de två senaste säsongerna i AHL.

OFFICIAL: #Coyotes Acquire Pettersson From Nashville for Dauphin, Helewka https://t.co/iNQVf5m3x3

— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) February 8, 2019