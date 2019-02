Peter Andersson väljs in i Hockey Hall of Fame som den 120:e personen. Foto: Bildbyrån

Peter Andersson är en legendar i Björklöven och var kapten när klubben tog sitt enda SM-guld 1987. Han har även vunnit två VM-guld med Tre Kronor. Han väljs nu därför in i svensk hockeys Hall of Fame som den 120:e personen någonsin.

Under fredagen presenterade Svenska Ishockeyförbundet den 120:e personen som väljs in i Hall of Fame. Valet föll på Peter Andersson som var kapten i Björklöven under många år. Han var även given i Tre Kronor under tio år. Han kommer att hyllas i samband med Björklövens hemmamatch 15 februari.

Invalkommiténs motivering lyder:

”Pålitligare försvarsspelare får man leta efter. Peter 19 Andersson var egentligen bäst ”i varje klass”, vare sig det gällde pojk-, junior- eller A-landslaget. Under fem VM-turneringar blev det två guld. 1991 i Finland spelade Peter tillsammans med Kjell Samuelsson och den duon var inte inne på ett enda baklängesmål! Han var även med i det historiska JVM-laget 1981 som vann guld och lagkapten i Björklöven när Umeålaget vann SM-guld 1987. I Canada Cup blev han trea två gånger och under två OS-turneringar blev det två brons. Peter 19 Andersson krånglade aldrig till det på isen och löste problemen med enklast möjliga verktyg. Som ledare verkade han i Schweiz, MODO, Björklöven och Washingtons farmarlag.”

15:E FLEST LANDSKAMPER GENOM TIDERNA

Peter Andersson spelade i Björklöven under totalt 13 säsonger varav sju som kapten. Hans största framgång i ”Löven” var 1987 då han fick lyfta bucklan när klubben tog sitt första och hittills enda SM-guld. Han var även med om två finalförluster med klubben. 1993 förde han även tillbaka klubben till Elitserien efter att ha åkt ut 1989.

Andersson var även väldigt framgångsrik i landslagsspel. Både som junior och senior. 1981 var han en del av laget som tog Juniorkronornas historiska första JVM-guld. Ett guld som fortsatte vara det enda Sverige hade vunnit i JVM-sammanhang fram till Mika Zibanejads avgörande i finalen 2012.

Hans 197 landskamper för Tre Kronor är 15:e bäst genom tiderna. Under sin landslagskarriär fick han vinna två VM-guld på seniornivå, 1987 och 1991. Han vann även ett VM-silver med Tre Kronor 1990. Andersson har också sex medaljer från EM-spel. Två guld, två silver och två brons. Han har även vunnit ett OS-brons 1988.

Han spelade även tre säsonger i NHL 1983-86. Han representerade Washington Capitals och Quebec Nordiques under 172 matcher och gjorde 51 (10+41) poäng.

Peter Andersson fortsatte senare som tränare och har varit assisterande tränare för Björklöven, Modo och Charlotte Checkers som är Carolina Hurricanes farmarlag.