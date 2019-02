Luleå vann - men LHC-tränaren Madeleine Östling deppade. Foto: Bildbyrån

Damernas SM-slutspel inleddes idag. Den första kvartsfinalomgången bjöd på ett par väntade resultat – men också ett minst sagt ögonbrynshöjande resultat.

Leksand – HV71 och Linköping – Djurgården sågs på förhand som de två jämnaste kvartsfinalserierna. Att bortalagen HV71 och Djurgården vann de inledande kvartsfinalerna var därför inte så uppseendeväckande. Men det var resultatet i Linköping – Djurgården som gav anledning att höja på ögonbrynen.

Djurgården vann nämligen med 5-0 efter att ha gjort en grym andrahalva på matchen, då samtliga mål föll. Josefin Bouveng gjorde två mål medan Josefine Holmgren, Alice Östensson och Sofie Lundin gjorde de övriga. Två av Djurgårdens mål kom i tom kasse. Lovisa Berndtsson stoppade 31 skott och höll nollan.

HV bortaslog Leksand med 3-2 efter att Maja Jakobsson avgjort i början av den tredje perioden. Alexis Joyce och Rosa Lindstedt gjorde de övriga målen. Madeleine Hall och Ida Nikula gjorde Leksands mål.

FAVORITERNA HÖLL

De två stora guldkandidaterna, Luleå och Modo, tog som väntat klara segrar. Storfavoriten Luleå vann med 6-0 mot åttan AIK och Modo vände 0-1 till 4-1 mot tabellsjuan Brynäs.

Luleå vann skotten med 54-13 och var aldrig hotat i den första kvartsfinalen. Emma Nordin gjorde hattrick och fick hjälp i målskyttet av Michelle Karvinen och Petra Nieminen. Nieminen gjorde två mål i storsegern.

Modo låg som sagt under med 1-0 efter mål av Fanny Brolin. Men via tre gyllene minuter i mittakten kopplade de grepp om kvartsfinalserien. Under dessa tre minuter kom nämligen tre mål. Michela Cava, Maja Grundström och Laura Lerchova sköt dem. Senare under perioden satte skyttedrottningen Cava sitt andra mål för kvällen och fastställde slutresultatet till 4-1.