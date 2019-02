Växjö vände och vann med 5-3. Foto: Bildbyrån

Luleå–Malmö 5–1 (1-0, 1-1, 3-0)

Luleå: Farley (2), Engsund (2) Olausson

Malmö: Sylvegård

Isac Lundeström tvingades kliva av matchen med en befarad hjärnskakning. Han krockade med Malmös Fredrik Storm och blev liggande på isen. Den kraftiga smällen gjorde att Lundeström inte kunde fullfölja matchen.

Annars körde Luleå över Malmö på hemmaplan. Man hade två tvåmålsskyttar i Austin Farley och Oscar Engsund. I den tredje perioden gjorde man tre mål och avväpnade enkelt Malmö. Det innebär att man tillfälligt placerar sig som serieledare i väntan på att Färjestad ska jämna ut antalet spelade matcher.

Skellefteå–Mora 3–4 OT (2-0, 1-0, 0-3, 0-1)

Skellefteå: Pudas, Djuse, Möller

Mora: Amnér, Hartmann, Abbott, Bailey

Mora stod återigen för en mäktig upphämtning! Senast hämtade man sent i matchen in ett 2-0-underläge. Nu hämtade man in 3-0 borta mot Skellefteå – i den tredje perioden. Med bara 18 sekunder kvar lyckades Spencer Abbott få in kvitteringen vilket ledde till förlängning.

Matt Bailey fick sedan sätta kronan på verket när han kom fri i förlängningen och satte dit det avgörande målet. Moras starka vändning gav två poäng och man klättrade upp förbi Örebro vid kvalstrecket, som dock har en match mindre spelad.

– Det är för svagt, givetvis. 3-0 hemma får du inte tappa, sa Skellefteås tränare Tommy Samuelsson till Cmore efter matchen.

Växjö–Brynäs 5–3 (2-1, 1-1, 2-1)

Växjö: Pesonen (2), Persson, Shinnimin, Kiiskinen

Brynäs: Boqvist, Elefalk, Forslund

Det var heta känslor i Växjö den här kvällen. Redan efter 26 sekunder hade Peter Andersson i hemmalaget fått matchstraff. I det första bytet tacklade han först Joel Kellman, för att sedan crosschecka Jesper Boqvist i ansiktet. Brynäs förvaltade det 5 minuter långa powerplayet genom att göra 1-0.

Men Växjö vände på matchen inom loppet av 3 minuter. 0-1 blev 2-1. Det var inte matchens sista vändning. Jesper Boqvist skulle få sina revansch när han efter sitt 3-2-mål höll handskan mot örat i en gest mot hemmapubliken. Växjö skulle dock få sista ordet. I tredje perioden vände man på matchen igen. Slutresultatet skrevs 5-3, efter att Kiiskinen satt det sista målet i tom kasse. Växjö har nu häng på slutspelsplats, medan Brynäs ramlade ner i tabellen.

Linköping–Rögle 3–4 (1-0, 1-3, 1-1)

Linköping: Billins, Karlsson, Whitney

Rögle: Sandin (2), Curran, Brithén

Ted Brithén fortsatte sin poängsvit på 7 raka matcher med poäng. Den här viktiga streckmatchen blev annars så jämn som man kunde förutspå. Linköping fick en drömstart och gjorde 2-0 i den andra perioden. Sedan vände allt. Formstarka Rögle gjorde tre raka mål i mittenperioden och fortsatte att pressa på i den tredje perioden.

Med två minuter kvar satte Ted Brithén 4-2 och förlängde därmed sin poängsvit på 7 matcher. Linköping plockade ut målvakten och fick till en reducering genom Joe Whitney. Men närmare än så kom man inte, och Rögle klättrade upp på samma poäng som Linköping. Lagen ligger nu på 8:e respektive 9:e plats.

Timrå–Frölunda 1–5 (0-1, 1-2, 0-2)

Timrå: Madsen

Frölunda: Westerholm (2), Grönlund, Hjalmarsson, Fagemo

Johan Svedberg stod för en dundertavla när han tappade pucken bakom egen kasse, vilket ledde till att Frölunda kunde sätta dit 4-1 genom Simon Hjalmarsson – trots att Timrå hade powerplay.

– Det är ett av säsongens märkligaste mål, sa Mats Lilja, kommentator i Cmore.

Timrå fortsatte sin dystra form och parkerar på jumboplatsen i SHL. Timrå har nio poäng upp till kvalstrecket. Frölunda tog ett litet kliv mot slutspelsplats och ligger nu fyra i tabellen.