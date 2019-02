Daniel Larsson gör comeback. Foto: Bildbyrån

Daniel Larsson har gjort åtta säsonger i SHL med fyra olika klubbar. Nu är 33-åringen klar för spel i Boden i Hockeyettan.

Han spelade senast i SHL med med Luleå 2016. Efter två spelfria säsonger gör Daniel Larsson nu comeback inom hockeyn. Han kommer att kliva in i kassen för topplaget Boden i Hockeyettan.

Daniel Larsson är en meriterad SHL-målvakt som även har spelat i Tre Kronor och i JVM. 2008 vann han Honken Trophy som delas ut till SHL:s bästa målvakt.

Han har vaktat kassen i 272 SHL-matcher för fyra olika klubbar, Djurgården, HV71, AIK och senaste Luleå. Han har även korsat Atlanten och spelat i AHL för Detroits farmarlag. Där blev det 93 matcher samt ett framträdande i AHL:s All Star-match.

Daniel Larsson är ursprungligen från just Boden och berättade förra året att han jobbade som traktorförare. Inför årets säsong gick han däremot in som målvaktstränare i Boden men kliver nu ur båset och in på isen igen för första gången på nästan tre år.