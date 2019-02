Per Ledin Foto: Bildbyrån

Per Ledin är klar för en återkomst till SHL. Efter att ha spenderat stora delar av säsongen i Hockeyettan med Boden så är han nu klar för spel i Malmö.

Om Jhonas Enroth var den stora värvningsbomben så måste Per Ledin vara den stora värvningsskrällen. Vem såg honom återvända till SHL efter fjolårssäsongen? De personerna går nog att räkna på en hand.

Per Ledin är alltså klar för Malmö. Det blir 40-åringens femte klubb i karriären.

– Per är en spelare som har varit med om alla situationer som hockeyspelare och vi är övertygade om att han kan hjälpa oss under den avgörande delen av säsongen. Vi känner att vi behöver en rutinerad kille som besitter ett stort inre ledarskap, något som kommer att komma väl till pass i vår relativt unga och oerfarna trupp, säger Malmös sportchef Patrik Sylvegård och fortsätter:

– Per har hållit igång under säsongen och är i matchform. Nu är han fullt inställt på att komma hit och kriga för sin plats i laguppställningen.

TREFALDIG SM-GULD-VINNARE

Per Ledin har tidigare representerat Björklöven, Luleå, Färjestad, HV71 och Karlskrona. Han har gjort 717 SHL-matcher och gjort 113 mål och 278 poäng under sin karriär. Han är däremot mest känd för sitt tuffa spel och har 1246 utvisningsminuter i sin SHL-karriär. Det är näst bäst (sämst?) genom tiderna. Endast Andreas Jämtin har varit värre.

Ledin har blivit SM-mästare tre gånger under sin karriär. 2006 med Färjestad samt 2008 och 2010 med HV71.

Per Ledin kommer senast från spel i Hockeyettan med Boden. Där spelade han 15 matcher och gjorde 13 poäng. Han har även spelat i Brooklyn Tigers City i Hockeytvåan den här säsongen.

Förra säsongen spelade han i Karlskrona och Luleå men underpresterade och fick lämna tidigt.