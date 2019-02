Riikka Sallinen. Foto: Bildbyrån/Stefan Persson

Mitt i det brinnande slutspelet så drabbas HV71 av ett tungt avbräck. Den 45-årige storstjärnan Riikka Sallinen stängs av i fyra matcher och missar resten av kvartsfinalserien mot Leksand.

Efter onsdagens första matcher i SM-slutspelet så hade Riikka Sallinen (tidigare Riikka Välilä) fått ett matchstraff i den första kvartsfinalen mellan HV71 och Leksand. Nu drabbas både hon och HV71 av ett tråkigt besked.

45-åringen stängs nämligen av i fyra matcher efter en huvudtackling i första kvartsfinalen. Detta gör att hon kommer att missa resten av kvartsfinalserien. HV71 kommer därmed tvingas klara sig utan sin kapten och bäste poängplockare.

”Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Riikka Sallinen gjort sig skyldig till en huvudtackling”, skriver disciplinnämnden i ett uttalande.

”AXEL MOT AXEL”

HV71 håller inte med disciplinnämndens beslut och skriver följande i ett uttalande:

”HV71 och Sallinen anser inte att kollisionen är respektlös eller vårdslös. Vi anser inte att denna kollision faller under kategorin checking to the head då kollisionen sker axel mot axel och därigenom anser vi inte att disciplinnämnden bör utdela ytterligare straff än det matchstraff som utdelades”

Sallinen gjorde 14 mål och 37 assist för totalt 51 poäng under grundserien. Detta var överlägset bäst i HV71 samt sjunde bäst i SDHL.

HV71 leder just nu serien med 1-0 i matcher efter att ha besegrat Leksand med 3-2 i den första kvartsfinalen. Härnäst väntar två matcher i Jönköping där HV71 kan säkra avancemang till semifinalerna vid dubbla segrar.