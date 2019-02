Han ryktades till Rögle under gårdagen. Nu ska NHL-meriterade backen Éric Gelinas vara klar för klubben, uppger Helsingborgs Dagblad. – Vi hoppas ha något att presentera under dagen, säger sportchef Chris Abbott till tidningen. Det var

2013 var han med och spelade hem en silvermedalj till USA på U18-VM med bland andra Buffalos Jack Eichel som lagkamrat. Fem år senare piskade han in poäng i parti och minut för Åmåls SK i division två. Numera håller Evan Allen till i Kalmar i

Idag 11:06

Han har vräkt in mål i SHL, på JVM och så sent som förra helgen i Tre Kronor under Beijer Hockey Games. Nu blir junioren Emil Bemström månadens spelare i SHL för januari. Han har varit en av SHL:s stora genombrottsmän den här säsongen