Emil Bemström. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson

Han har vräkt in mål i SHL, på JVM och så sent som förra helgen i Tre Kronor under Beijer Hockey Games. Nu blir junioren Emil Bemström månadens spelare i SHL för januari.



Han har varit en av SHL:s stora genombrottsmän den här säsongen. Emil Bemström gick från en undanskymd toll i Leksand i Hockeyallsvenskan till succé i SHL med Djurgården. Just nu toppar han målligan med sina 18 fullträffar, men har även levererat för Sverige internationellt med fyra mål och sex poäng på fem JVM-matcher och tre mål på lika många matcher under sina tre första landskamper i Beijer Hockey Games förra helgen.

Nu prisas han också som månadens bästa spelare i SHL, meddelar ligan på sin webbsida. Bemström får priset efter att ha varit poängbäst av alla spelare i ligan under månaden med sex mål och totalt tolv poäng på tio matcher.

10 000 KRONOR TILL MODERRKLUBBEN

– Vi vet alla hur det brukar bli. JVM-spelare som kommer hem från JVM. Trötta mentalt och fysiskt. Inte ett uns av höstens toppform i sikte. Emil Bemström struntade i den tesen och har fortsatt bomba in mål från sin älskade vänsterkant, säger jurymedlemmen Petter Rönnqvist, expert på C More, i en kommentar på shl.se.

Bemström vann utmärkelsen i konkurrens med Skellefteås Oscar Möller och Färjestads Joakim Nygård.

Förutom äran får Bemströms moderklubb Järna SK 10 000 kronor för att främja sin ungdomsverksamhet.