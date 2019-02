Rögle vann igen Foto: Bildbyrån

Rögle tog ännu en seger och klättrar i SHL-tabellen. Idag besegrade de HV71 med 3-2 sedan de bland annat gjort ett omdiskuterat 1-0-mål.

– Jag tycker det är ganska otydliga regler vad som gäller i målgården, säger HV71:s David Gustafsson.

Rögle har hittat en formtopp och tog idag tre nya poäng efter en stark bortaseger mot HV71, som i sin tur tappat formen helt.Daniel Widing avgjorde i slutminuterna när han tryckte in en retur från nära håll. Rögle är åtta i tabellen, på samma poäng som sexan Skellefteå.

Men det var inte Widings avgörande som blev snackisen utan Daniel Bertovs 1-0. Han kastade in en puck på kassen och den letade sig in bakom Felix Sandström. Domarna ringde dock på målet då Leon Bristedt var på Sandström. Domarna bedömde det dock som att Bristedt knuffats in i målgården och godkände målet.

David Gustafsson, som var inblandad i situationen, var inte helt nöjd med det.

– Jag tycker att det är ganska otydliga regler, vad som gäller målgården. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag fick ingen förklaring, sade HV-spelaren till C More.

”BLEV INKNUFFAD”

Daniel Bertov var desto mer säker på att det skulle godkännas. Han gjorde sitt första mål i Rögletröjan.

– När jag såg reprisen såg man att han blev klart inknuffad. Sen gör väl inte Leon inte allt i världen för att ta sig därifrån, heller, sade målskytten.

HV71:s mål gjordes av Oscar Sundh och Simon Önerud. Båda var riktig snygga. Sundh slog till i powerplay efter en fin framspelning av Robin Figren och Önerud pricksköt in sitt mål.

Kodie Curran gjorde Rögles 2-1-mål. Det var av det mer turliga slaget.