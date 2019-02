Eric Gelinas. Foto: IBL

Rögles stjärnvärvning Éric Gelinas har landat i Ängelholm efter att skrivit på under tranfserfönstrets sista timmar. Under dagen har han träffat sina nya lagkamrater och gjort sig bekant med sin nya hemstad.

– Jag fick googla information om staden men kunde inte hitta mycket, säger nyförvärvet till Rögle-TV.

Éric Gelinas har tisdagen gjort sin första dag tillsammans med sina nya lagkamrater i Rögle. Han har fått göra sig bekant med det nya laget och sin nya hemstad.

Under dagen har han gjort diverse fystester i gymmet och han förväntas göra sin isdebut under morgondagen.

– Det var rolig dag i gymmet. Jag har fått träffa alla killarna och tränarna i laget. Det har varit trevligt här än så länge, säger kanadensaren till Rögle-TV.

”FICK GOOGLA INFORMATION OM STADEN”

27-åringen kände inte till mycket om varken Rögle eller Ängelholm när han skrev på för klubben. Han berättar att han fick ta hjälp av internet för att scouta staden och laget som han kommer att kalla hem under den närmaste tiden.

– Jag har kollat på flera videor på YouTube och fansen verkar väldigt engagerade så det kommer att bli kul att spela framför dem. Jag fick googla fram information om staden men kunde inte hitta mycket. Det verkar vara en ganska liten stad men ändå en hockeystad. Jag ser fram emot att lära känna staden bättre.

Han förväntas som sagt träna på is för första gången under onsdagen men är ännu inte aktuell för spel i klubben. Han säger själv att han kan komma att göra SHL-debut inom en veckas tid. Under onsdagen kommer han däremot att sitta på läktaren när Rögle tar emot Färjestad i Lindab Arena.

– Jag ser fram emot att få se vad SHL har att erbjuda, hur hockeyn är och liknande. Det är bra också för det är serieledarna som kommer på besök så det kommer att bli en bra match och en bra värdemätare.

Éric Gelinas berättar också att han kommer att spela med tröjnummer 32 på ryggen. Ett speciellt nummer för backen då det var numret han spelade med i sin NHL-debut.

27-åringen har spelat 189 NHL-matcher där han gjort 55 poäng. Han har spelat för New Jersey Devils samt Colorade Avalanche och var främst känd för sitt fruktade skott. Han kommer närmast från spel i HC Slovan Bratislava i KHL.