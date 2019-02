Dustin Byfuglien är skadad och missar Winnipeg Jets tre kommande matcher. Det rapporterade Winnipeg-media under tisdagskvällen. Byfuglien axlar ett stort ansvar i Jets den här säsongen. Han snittar 24:26 minuters istid per match och har stå

Under tisdagskvällen mötte Västervik IK Pantern i Hockeyallsvenskan, och passade på att presentera en kontraktsförlängning. Backen Niklas Folin har skrivit på för ett nytt år. Västervik presenterade nyheten på sin hemsida mitt under m

AIK har båda sina förstamålvakter skadade och har fått kalla in två ersättare från Hockeyettan. Nu skriver klubben en uppdatering om skadorna på sin hemsida. – Det är viktigt att inte överbelasta innan de är redo för spel igen, säger

Idag 19:53

Under fredagen deltog Kyle Okposo i ett slagsmål med New York Rangers Tony DeAngelo. Nu står det klart att han drabbades av en hjärnskakning i samband med fajten. Det är hans tredje hjärnskakning på mindre än tre år. Under matchen mellan