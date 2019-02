Glada miner i Västerås Foto: Bildbyrån

AIK kom till kvällens match med sju raka segrar på Hovet medan Västerås hade fyra raka förluster. Då bröts båda sviterna när Västerås vände matchen i tredje perioden bland annat genom två mål på endast tolv sekunder.

AIK hade chansen att rycka i toppen av HockeyAllsvenskan då Oskarshamn förlorade i helgen. Istället stod Västerås för lite av skräll när man vände underläge 1-3 till 5-3 seger.

Isac Skedung hade sin bästa kväll i karriären. Fyra poäng kom från hans klubba i matchen och han låg bakom alla målen i vändningen. Han passade fram till tre mål och satte kvitteringsmålet i inledningen av den tredje perioden.

– Det har varit lite poäng här på slutet men det var skönt att det släppte här idag. Vi behövde de här tre poängen också så otroligt skönt att hela laget kunde komma upp på nivå och visa att vi är såhär bra, säger Skedung till C More efter matchen.

Efter det avgjorde VIK med två mål på endast tolv sekunder. 13:30 in i den tredje perioden satte Fredrik Johansson 4-3-målet, hans andra mål i matchen. 13:42 var det Anthon Eriksson som var framme och satte det sista målet i matchen. Isac Skedung passade fram till båda målen.

– Vi gick in i omklädningsrummet (i den andra periodpausen) och sade att vi checkar på bra. Det gäller bara att få in puckarna på mål och skapa mer trafik i sista perioden och det gav utdelning, säger Skedung.

Isac Skedung har nu gjort 15 poäng den här säsongen. Inför kvällens drabbning hade han bara gjort två poäng på de 18 senaste matcherna.

AIK – VÄSTERÅS 3-5 (3-1,0-1,0-3)

AIK: Johan Larsson, Alexander Deilert, Garry Nunn

Västerås: Fredrik Johansson 2, Marcus Bergman, Isac Skedung, Anthon Eriksson