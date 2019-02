Devante Smith-Pelly sköt sju mål under Washington Capitals resa till Stanley Cup-triumfen i somras. Nu placeras den 26-årige forwarden på waivers av klubben, enligt Sportsnets Elliotte Friedman.

Med sina sju mål under förra säsongens Stanley Cup-slutspel var forwarden Devante Smith-Pelly en bidragande orsak till Washington Capitals Stanley Cup-triumf.

Bara superstjärnorna Aleksandr Ovetjkin, Evgenij Kuznetsov och T.J. Oshie stod för fler mål än Smith-Pelly i slutspelet. Efter säsongen skrev forwarden på ett nytt ettårskontrakt med klubben värt en miljon dollar.

Nu är 26-åringens framtid i klubben osäker. Under onsdagskvällen placerades nämligen Stanley Cup-hjälten på waivers av Capitals. Det innebär att de övriga NHL-klubbarna har 24 timmar på sig att lägga beslag på högerskytten.

Smith-Pelly står noterad för åtta poäng (4+4) på 54 matcher den här säsongen. Totalt har forwarden spelat 395 matcher i NHL och har tidigare under karriären även representerat Anaheim, Montreal och New Jersey.

WASH has Smith-Pelley on waivers not Jaskin

— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) February 20, 2019