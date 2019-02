Johan Ryno Foto: Bildbyrån

Johan Ryno har upplevt mycket under sin hockeykarriär. Nu har han också gjort hattrick i SHL.

– Det har nog aldrig hänt i seniorsammanhang, det var såklart kul, säger Ryno till hockeysverige.se efter Färjestads 6-1-seger mot Rögle i Ängelholm.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Trettiotvåårige Johan Ryno hade spelat 341 matcher i SHL inför onsdagens drabbning i Lindab Arena. Men tre mål i samma match hade han alltså aldrig gjort. Ryno satte 1-0 redan efter 01:09 fint framspelad av Michael Lindqvist. Sitt andra tryckte han in i ”gubbhörnet” efter 16:09 av den första perioden och sitt tredje stötte han in sju minuter in i den sista.

– Det är jättekul att hitta rätt och jag hade ett jätteläge där efter trean också, men då träffade jag plocken på honom. Men väldigt roligt såklart, säger tremålsskytten som gjort 14 mål den här säsongen.

Framspelare till samtliga av Rynos mål, samt till Jesse Virtanens 4-0, var Michael Lindqvist.

– Han var het med passningarna i dag. Kul att vi kunde ta vara på det och peta in några mål framåt. Vi hade bra fart, och vi ska inte glömma bort ”Jeppe” (Jesper Olofsson). Han drev bra på mål och skapade egentligen lägena för oss. Han hade stor del i målen även om han inte var med på pappret.

Kedjan med Ryno, Lindqvist och Olofsson jublar. FOTO: Bildbyrån

SEX RAKA SEGRAR

Ledda av Rynos tre mål tog Färjestad sin sjätte raka seger i SHL och drygade ut sin ledningen i tabellen, även om serietvåan Luleå har en match mindre spelad.

– Det hade varit fantastiskt kul att vinna serien och sätta sig i ett bra läge. Men det är svårt att säga att man rycker, det kommer nog bli jämnt hela vägen in, tror Johan Ryno.

Vad gör er så bra just nu?

– Vi är inne i en period där vi skapar mycket och får bra med utdelning, då får vi ett skönt flow i spelet. Det är inte mycket vi behöver fundera på utan kan bara gå ut och köra. Jag tycker att vi börjar matcherna i rätt ände nu för tiden. Det gäller att fortsätta och börja där, vara ödmjuka i jobbet, då kommer vi fortsätta vara bra, säger han.

MÅLSHOW IGEN

Mål är något Färjestad gjort många den senaste tiden. Under sin segersvit har laget producerat hela 31 mål framåt.

– Publiken vill ju se lite mer mål, så det är roligt när de blir de matcherna. Vi har haft väldigt bra utdelning på slutet och jag tycker att vi skapar väldigt mycket chanser också. Vi har ingen extrem utdelning, men skapar och gör mycket bra på isen, säger Ryno.

Mot Rögle var det Ryno och hans kedja som klev fram, men efteråt valde han också att hylla truppens bredd.

– Det känns inte som att vi har någon som gjort massor poäng, nu vet jag inte hur det ser ut exakt, men det det är många som gör poäng ändå. vi har en bra bredd och det ska bli kul att spela resten av den här säsongen, avslutar han.