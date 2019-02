Det dröjde nästan tre säsonger in i Kunlun Red Stars era i KHL, men nu har den första Kina-fostrade spelaren gjort mål i ligan. 20-årige Rudi Ying blev den historiska målskytten när han sköt 4–2-målet i inledningen av den tredje perioden i vinstmatchen mot Admiral Vladivostok under onsdagen.

Trots att Kunlun Red Star spelat i KHL sedan säsongen 2016/17 hade den Kina-baserade klubben inte haft en Kina-fostrad spelare som målskytt inför dagens hemmamöte med Admiral Vladivostok.

Det såg 20-årige Rudi Ying till att ändra på, då han i inledningen av den tredje perioden lyckades peta in 4–2-målet bakom Anton Krasotkin i Admiral-målet.

Ying är född och uppvuxen i Kina, men har även hunnit med att spela ungdomshockey i Nordamerika. 20-åringen skrev på för Kunlun i samband klubbens inträde i KHL säsongen 2016/17.

Spelare med kinesiskt pass har tidigare gjort mål för klubben. Ingen spelare som vuxit upp i landet hade emellertid inte skjutit ett mål för klubben i KHL-spel.

Kunlun vann till slut matchen med 6–3 efter bland annat två mål och ett assist från tidigare Växjöforwarden Olli Palola.

Congrats to Ying Rudi. First KHL goal by a native Chinese player! pic.twitter.com/3tVlrxwg6i

— Kunlun Red Star (@KRSchina) February 20, 2019