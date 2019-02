Ikväll startar SHL om efter landslagsuppehållet och förutom striderna vid strecken så finns det även en hel del annat att ägna intresse åt under de 13 sista omgångarna. Bland annat vem som tar hem poängligatiteln och seriesegern. Så här

10 februari, 2019

Han har vunnit SM-guld, VM-guld, OS-guld och har spelat flest matcher av samtliga i Tre Kronors-tröja. I veckans Old School Hockey möter ni en av de riktigt stora i svensk ishockey, Jörgen Jönsson. Legendaren som väljs in i IIHF:s Hall of Fame s