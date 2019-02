Joel Lassinantti storspelade i derbyt mot Skellefteå. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Luleås fina februari fortsätter. Under torsdagskvällen kom lagets femte raka seger när man bortabesegrade ärkerivalen Skellefteå med 2–1. Stor segerorganisatör för norrbottningarna var målvakten Joel Lassinantti som räddade 33 av 34 Skellefteå-skott.

– Just nu är det riktigt roligt att spela ishockey, säger Lassinantti till hockeysverige.se efter derbysegern.

Just nu verkar det inte finnas mycket som kan stoppa Luleå Hockey. Under torsdagskvällen tog norrbottningarna sin femte raka seger när man besegrade ärkerivalen Skellefteå på bortais.

Tillsammans med JVM-stjärnan Isac Lundeström, som noterades för två assist i matchen, var Joel Lassinantti en av de stora segerorganisatörerna för norrbottningarna den här kvällen. Lassinantti tog 33 av de 34 skott som Skellefteå sköt mot honom.

– Det kändes riktigt bra idag. Som målvakt vet man om att det skjuts mycket här i Skellefteå och ibland kan det vara ganska tacksamt. I dag såg jag pucken allt som oftast och lyckades även hålla puckarna, säger Lassinantti till hockeysverige.se.

Trots en Skellefteåforcering i slutskedet av den tredje perioden kunde Lassinantti och Luleå hålla undan och ta samtliga tre poäng.

– Skellefteå är ett bra lag, speciellt på hemmaplan, så vi var beredda att de skulle trycka mycket puckar mot kassen. Vi reder ut det bra idag. Vi är väldigt tajta i egen zon i dag och håller Skellefteå på utsidan. Sen blir det naturligt att de trycker på hårt i slutet, men som helhet gör vi en riktig krigarinsats och tar tre välförtjänta poäng enligt mig, säger Lassinantti.

HYLLAR BORTASUPPORTRARNA: ”HÖRS MEST I HALLEN”

Under februari har Lassinantti varit SHL:s absolut hetaste målvakter. Under de fem matcher han spelat under månaden har han bara släppt in fem skott och står noterad för en räddningsprocent på hela 96 procent – en notering som gör honom bäst i SHL under februari månad.

– Det har känts bra här på slutet, säger Lassinanti.

– Samtidigt går det hand i hand med försvarsspelet också. Jag känner bra förtroende och just nu är det riktigt roligt att spela ishockey.

I och med derbysegern krymper Luleå avståndet upp till serieledaren Färjestad. Efter kvällens match skiljer bara en poäng upp till Karlstadslaget.

– Vi har anammat vårat grundspel och är väldigt disciplinerade där. Alla följer allting till punkt och pricka. Det låter som en klyscha, men det är ack så viktigt. Kan vi göra det match efter match så är vi alltid med i matcherna och har en chans att vinna, även om vi inte har vår bästa kväll.

Efter matchen bjöd Lassinantti den stora tillresta bortaklacken på en segerdans. 26-åringen passar på att hylla stödet från läktaren.

– Man vet att det alltid kommer att vara fullt på bortastå när vi kommer hit till Skellefteå. Jag tycker att de hörs mest i hallen och det är verkligen en ära att ha dem i ryggen.