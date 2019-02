PREMIÄRSKYTT. Mats Lundström minns tillbaka till premiärmålet i Globen. Foto: Arkivbilder

Det är årsdag för en av Sveriges största inomhusarenor. I dag är det på dagen 30 år sedan den första ishockeymatchen spelades i Globen. Den första målskytten i arenan, Mats Lundström, minns tillbaka till premiärmatchen.

Den 21 februari 1989 spelades den första officiella matchen i Globen. Bygget av arenan började redan i september 1986 och skulle komma att bli Sveriges paradarena och ersätta slitna Johanneshovs Isstadion som fick ligga kvar som närmsta granne. Arenan tog 13 850 åskådare, vilket var överlägset mest bland hockeyarenorna i Sverige. Dessutom var det enbart sittplatser. Höjden är 85 meter. För övrigt var det tänkta namnet Prins Bertils Arena, men sedan röstade svenska folket fram namnet Globen.

Det stora målet första säsongen var hockey-VM som spelades mellan 15:e april och 1:a maj. En turnering som blev publikt en mycket fin turnering, men för Tre Kronors del blev det ”bara” en fjärdeplats. Detta trots att förbundskaptenen Tommy Sandlin fått hem NHL-stjärnor så som Fredrik Olausson, Tommy Albelin, Anders ”Masken” Carlsson, Thomas Steen, Tomas Sandström, Ulf Dahlén och inte minst Börje Salming. Guldet vanns av Sovjet före Kanada och Tjeckoslovakien.



Mats Lundström. Foto: Ronnie Rönnkvist

”ETT AV DE HÅRDASTE BACKHANDSKOTTEN”

Åter till första matchen och den 21 februari 1989. Givetvis spelades den matchen mellan AIK och Djurgården. Ett ganska svagt derby som vanns av bortalaget med 3–2. Matchvinnare var Janne Viktorson. Men första målet i Globen gjordes av en AIK:are, Mats Lundström. ”Challe” Berglund hade dragit på sig en interferenceutvisning efter 4.02 i första perioden. Det räckte med 38 sekunder i powerplay innan AIK satte dit 1–0-pucken.

– Roger Öhman skjuter ett skott som hamnar nere i (Rolf) Ridderwalls högra sarghörn där (Peter) Hammarström står. Han spelar in pucken till mig mitt i slottet. Jag skjuter ett av dom hårdaste backhandskott som jag någonsin har skjutit, berättar Mats Lundström för hockeysverige.se.

Insåg du då att det var första målet i Globen?

– Just då? Nej, men så fort slutsignalen gick blev jag mer medveten om det. Klart att jag tidigare blivit intervjuad och fotograferad, men jag tror till och med materialförvaltaren Roger Andersson var på väg hem då jag kom in i kom in i omklädningsrummet.

– Skulle du fråga alla på ett fik vem Mats Lundström är så kanske några skulle säga att det är han som gjorde första målet i Globen. Det var ändå bara ett mål, vilket var kul i sig, men jag har ändå någonting mer under min hockeykarriär. Min yngste son är nio år. Han berättade att det var någons förälders pappa eller mamma pratade om det. Målet kommer nog hänga med mig ett par år till.

Arto Blomsten, Orvar Stambert och Janne Viktorson gjorde Djurgårdens tre mål medan AIK:s andra mål gjordes av Patric Kjellberg.