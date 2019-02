Rodrigo Abols förlänger med Örebro. Foto: Bildbyrån

Örebro förlänger med Rodrigo Abols. Det blir två nya år i klubben för centern.

– Jag tycker att han har tagit stora steg under den här säsongen och jag är övertygad om att han kan bli en toppspelare i ligan på sikt, säger sportchefen Niklas Johansson i ett uttalande på klubbens hemsida.

Den 23-årige centern har gjort 19 poäng på 36 matcher den här säsongen. Nu står det klart att han kommer att tillhöra Örebro i ytterligare två år.

– Det känns väldigt bra att vi får behålla Rodrigo i minst två år till. Jag tycker att han har tagit stora steg under den här säsongen och jag är övertygad om att han kan bli en toppspelare i ligan på sikt. Rodrigo har stått för 15 mål så här långt under sin första hela säsong i ligan. Han är dessutom i en bra ålder och jag ser honom som en viktig pusselbit i lagbygget under de kommande två åren, säger Sportchef Niklas Johansson.

Rodrigo Abols kom till Örebro förra säsongen och spelade då 26 matcher innan han blev utlånad till Karlskoga i Hockeyallsvenskan. I år har lettländaren gjort en stark säsong och noterats för 15 mål och 4 assist. Han är glad över det nya kontraktet.

– Det känns självklart väldigt kul att stanna i Örebro. Det känns som helt rätt ställe för mig och min fortsatta utveckling. Jag ser framemot de två kommande åren och det ska bli kul att vara med och ta Örebro Hockey framåt, säger Rodrigo Abols i ett uttalande på Örebros hemsida.