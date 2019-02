Eric Gelinas Foto: Peter Ekholm/Rögle BK

Eric Gelinas har kommit till Ängelholm och Rögle BK. Den NHL-meriterade backen står nu inför nästa utmaning i karriären – att snabbt komma tillrätta i sin nya miljö och hjälpa laget nå sitt andra slutspel någonsin.

– Alla små detaljer betyder mycket i slutändan. Nu är mitt uppdrag att bli frisk i från min skada och kunna bidra till det här laget, säger han till hockeysverige.se.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han blev Rögles sista värvning den här säsongen. Kort innan transferfönstret stängde den 15 februari skrev Eric Gelinas på för Ängelholmsklubben, som två dagar senare officiellt presenterade den storvuxne backen hämtad från Bratislava i KHL.

– Jag har trejdats mycket under både min junior- och proffskarriär. Att komma till ett nytt lag är alltid annorlunda. Man vet inte så mycket om kulturen, eller hur coacherna är. Men alla har varit schyssta mot mig och jag tror det kommer bli ganska enkelt att anpassa mig till den här gruppen, säger Gelinas när hockeysverige.se möter honom i Ängelholm.

Just att anpassa sig är en stor del i livet som hockeyspelare. Det kan innebära att tvingas ta en viss roll på isen eller förstå och respektera 20 andra individer i ett omklädningsrum. I Eric Gelinas fall innebär det nu bägge delar, och han är glad att han är just hockeyspelare.

– Om jag är i ett lag och det kommer en ny spelare, då ligger det i vår natur att få honom att känna sig välkommen direkt. För det är inte naturligt för honom att komma till ett nytt ställe, ny miljö och nytt lag. Det är något vi har i oss som hockeyspelare.



Gelinas drillas av Rögles assisterande tränare Cory Murphy.

BÖRJADE SOM FORWARD

För andra gången på kort tid får Eric Gelinas vänja sig sig vid en helt nu hockeyvardag. Han kom till Bratislava så sent som i höstas.

– Det är första gången jag är i Europa. Bratislava är en fin stad. Jag har rest mycket, min bror är med mig och under varje uppehåll har vi besökt en ny stad. Bratislava var en bra stad att spela i. Jag trivdes där.

Eric Gelinas har och får fortfarande anpassa sig till vilken typ av hockeyspelare han är. Gelinas inledde nämligen sin karriär som forward, skolades om till back sent men blev ändå vald av New Jersey Devils som nummer 54 totalt i draften 2009.

– Jag spelade forward till jag var typ 14 eller 15. Jag fick lära mig spela back snabbt innan jag blev proffs och draftades. Jag var tvungen att lära mig mycket, säger Gelinas.

Hans nyfikenhet och vilja att lära sig är något som också följt med honom under hela karriären. Som att bli en tvåvägsback till exempel.

– Jag kunde använda mycket av det jag hade i mig som forward i det offensiva spelet, men det fanns så mycket att lära sig i det defensiva, och det är det fortfarande. Jag tror aldrig att jag kommer sluta lära mig. Det är så man blir bättre.

Vad är du för typ av back, eftersom du spelat forward?

– I början ville jag bara göra mål, jag tänkte att det är en bra sak. Men sedan har jag fått utveckla min defensiva sida och det jobbar jag fortfarande hårt på. Efter åtta år som proffs är jag en bättre allround-back. Jag använder fortfarande min offensiva sida. Jag har ett bra skott, är ganska storväxt, kan flytta pucken och läser spelet ganska bra. Jag försöker blanda allt det där för att vara så bra som möjligt i varje situation.



Eric Gelinas jublar efter ett mål som Devils-spelare. FOTO: IBL

KOM TILL ÄNGELHOLM SKADAD

Han kom skadad till Ängelholm, en mindre överkroppsskada som håller honom borta från spel inledningsvis, men samtidigt ger det honom en smidig väg att komma in i livet utanför isen.

– Det ska bli kul att se ett par matcher innan jag faktiskt debuterar. Att se hur lagen spelar och vårt spelsystem. Jag ska prata med tränarna och gå igenom allt under veckan. Jag känner [Cory] Murphy från min första camp med Devils. Man kan lära sig mycket av en sådan erfaren kille. Jag ser fram emot att jobba med honom.

Gelinas draftades 2009 av New Jersey Devils och debuterade i NHL två säsonger senare, då med lagkamrater som Johan Hedberg, Adam Larsson, Jacob Josefson och Mattias Tedenby. Han gjorde 29 poäng på 60 matcher under sin första säsong, och 19 på 61 under sin andra. Sedan trejdades han till Colorado där han fick en mer defensiv roll av dåvarande tränaren Patrick Roy.

– Under min karriär har jag kommit till lag som velat att jag ska spela på ett visst sätt, då har jag fått anpassa mig till det jag ska göra. Det är en del av hur jag är. Jag gillar att lära mig och det kommer göra en till en bättre spelare i det långa loppet.

Är NHL fortfarande det ultimata målet?

– Jag kommer aldrig stänga dörren till NHL. Jag lever i nuet här. Jag har kul och tycker att det är kul. Det är lite annorlunda här.

– Det är väldigt bra hockey oavsett. Jag ångrar inte alls att jag kom hit till Europa.

Sju säsonger blev det i AHL och NHL. Nu är det Europa och Rögle som gäller. Laget jag ar sitt första slutspel i historien och Gelinas är tänkt att bidra till det.

– Nu är jag här, ett nytt kapitel och en ny möjlighet som har dykt upp. Det har varit ett spännande år så här långt, säger han.