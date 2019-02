Linus Sandin och Mantas Armalis Foto: Bildbyrån

Det var målvakternas eftermiddag i SHL. En kvartett målvakter storspelade och såg till att målfabrikationen hölls nere. Men en offensiv pjäs levererade rejält och sköt ett hattrick.

FÄRJESTAD – TIMRÅ 1-0 efter förlängning

Färjestad: Joakim Nygård

Timrå:

Med nio raka förluster och 42 insläppta mål under den perioden gav inte många Timrå en chans inför dagens möte med suveräna Färjestad, med sex raka fullpoängare. Men oj, vad Färjestad fick kämpa för segern.

Matchen stod 0-0 efter ordinarie tid och faktum är att Timrå lika gärna kunde ha vunnit. Vilmos Gallo hade nämligen en puck inne i slutperioden, men efter videogranskning dömdes målet bort då han ansågs trycka in både puck och målvakt i mål.

Matchen gick till förlängning där Johannes Kinnvall ådrog sig en utvisning. Då var Färjestad hänsynslösa. Glödheta duon Michael Lindqvist/Joakim Nygård snickrade in avgörandet då Nygård tryckte in en retur efter ett Lindqvist-skott.

MALMÖ – SKELLEFTEÅ 0-2

Malmö:

Skellefteå: Albin Eriksson, Oscar Möller

Snacka om viktig seger! Skellefteå tog tre blytunga poäng borta mot Malmö. Det kan de tacka Mantas Armalis för. Litauern gjorde en stormatch i kassen och förhindrade ett helt gäng potentiella Malmömål. Han rånade bland annat Max Görtz flera gånger om.

Matchen levde in i slutminuten då Oscar Möller avgjorde matchen genom att prickskjuta in 2-0 från egen planhalva, in i en tom målbur.

RÖGLE – MORA 5-1

Rögle: Linus Sandin x3, Mattias Sjögren x2

Mora: Matej Stransky

Rögle fortsätter imponera och ser mer och mer ut som ett givet slutspelslag. Efter storförlusten mot Färjestad senast studsade de tillbaka rejält idag och körde över Mora. Det var aldrig något snack om saken.

De gjorde två tidiga mål och efter en mållös andraperiod kom två snabba kassar i tredjeperioden som definitivt stängde butiken. Sen fyllde Linus Sandin på med 5-0 och fullbordade sitt hattrick. Det var hans 13:e mål för säsongen.

Noterbart är att Mattias Sjögren gjorde två mål. Sjögren hade inte gjort mål på 21 (!) matcher. Men när måltorkan väl bröts kom en kasse till av bara farten. Ville Kolppanen var minuter ifrån att hålla nollan.

Mora får nu hoppas på att Brynäs vinner mot Örebro i kväll. Annars riskerar luckan att bli allt för stor.