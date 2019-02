Buffalo knep en stark seger med 5-2 mot Washington. Rasmus Dahlin pangade in karriärens åttonde mål i NHL – och målet visade sig bli matchavgörande.

Rasmus Dahlin har blivit målskytt två matcher i följd. Först slog han till mot suveränerna Tampa Bay och på lördagskvällen sköt han game winning-goal i Buffalos 5-2-vinst mot Washington.

Dahlin pangade in 3-1-pucken i powerplay i slutminuten av den andra perioden och ökade på målskörden för säsongen till åtta.

A beauty from Dahlin to end the second period. 😍 pic.twitter.com/RzzJ5Fu69L

