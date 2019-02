Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

Fyra mål från Frölundaklubbor i kvällens möte med Örebro, 128 totalt under grundserien. Men ännu inget från Viktor Ekbom. Ska det här bli första mållösa säsongen på åtta år?

– Lagkamraterna försöker hjälpa mig, säger backen till hockeysverige.se efter 4-1-segern mot sin forna klubb.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Två rätt händelsefattiga perioder passerade i Scandinavium på torsdagkvällen. Efter fyrtio minuter stod det 1-1 på tavlan och det såg länge ut som att det resultatet skulle stå sig även genom tredje perioden.

Sedan sade det smack, smack, smack och så hade Frölundas norrmän Mats Rosseli Olsen och Mattias Nörstebö fixat 4-1 och en seger för hemmalaget. Örebros fem matcher långa segersvit var bruten.

– Jag tycker inte vi spelar bra de två första perioderna så det är otroligt starkt att komma ut och vinna matchen i tredje, säger Frölundabacken Viktor Ekbom, som stod öga mot öga med sitt gamla lag.

Med bara några omgångar kvar av grundserien, och i en tajt match som den här, väger segern extra tungt.

– Otroligt viktig vinst, säger Ekbom.

– Det är väldigt viktigt för laget att känna att vi inte behöver spela perfekt i 60 minuter men ändå vinna en match. Det är otroligt skönt. Sedan är poängen väldigt viktiga också är tabellen är så tajt som den är.

”BEHÖVDE EN NYTÄNDNING”

Efter fem säsonger i Örebro, där han under de tre sista åren hade antingen ett ”C” eller ett ”A” på bröstet, bytte Viktor Ekbom inlandet till väskusten och flyttade till Göteborg. Nu har han mött sitt forna lag fyra gånger och det känns fortfarande speciellt.

Kunde du ge några insidertips till dina nya lagkamrater inför matchen ikväll?

– Nej, de har ändrat ganska mycket. De bytte ju tränare vi jul och har ändrat ganska mycket sedan dess tycker jag, så jag kunde inte riktigt göra det.

Nästan en hel säsong har backen haft en indian på bröstet. Han berättar att omställningen varit stor, men väldigt spännande.

– Frölunda som är ett mycket mer spelande lag än vad vi var i Örebro förra säsongen. Jag tycker det har funkat bra. Jag har kommit in i det, och fick en bra start. Och så har jag växt in i det. Sedan är det klart man går upp och ner under säsongen. Väldigt kul att få komma hit och slåss lite högre upp i tabellen, säger 29-åringen.

– Jag hade varit fem år i Örebro och kände väl inte riktigt att vi tog nästa steg som lag, vi harvade i botten större delen av de fem åren. Det var väl ett år vi flaxade till lite och spelade slutspe, men annars var vi där i botten. Jag kände att jag behövde en nytändning och när jag kom hit var det bara kul och spännande alltihop.

Vad känner du att du utvecklat mest sedan du kom till Göteborg?

– Jag tycker nog att det är spelet med puck, men även spelet utan puck tycker jag att jag tagit steg i. Sedan behöver spelet med puck bli bättre men jag tycker att jag tagit steg där och tar steg hela tiden. När man är i den här miljön varje dag så blir man bättre.

”SKRATTAR LITE ÅT DET”

Falköpingssonen värvades inte till Frölunda för att vara någon poängspruta. Än så länge har det inte trillat in några poäng i målkolumnen, vilket han är ensam om i Frölunda. Men trots att han inte är en målskytt har Viktor har inte gått en säsong utan att göra mål sedan 2010/11 i Linköping – något som inte gått honom förbi.

– Det är klart jag reflekterar över det. Det är inte så att jag går och tänker på det jättemycket, det hade ju varit ett större problem om jag varit värvad för att göra mål… Men det är väl klart att man skulle vilja spräcka den där målnollan, det var längesen jag gick en hel säsong utan att göra mål. Så det är klart att jag tänker på det lite, säger backbjässen som totalt fått ihop fem assist på 40 spelade SHL-matcher för Frölunda.

Kommer lagkamraterna försöka hjälpa dig att spräcka nollan de sista matcherna?

– Jo, vi pratar om det och skrattar lite åt det och de försöker hjälpa mig. Det gör dom.

Matchen mellan Frölunda och Örebro slutade 4-1 efter mål av Simon Hjalmarsson, Linus Arnesson, Mats Rosseli Olsen (2) och Mattias Nörstebö.