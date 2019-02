Jhonas Enroth är tillbaka inom svensk ishockey efter elva år utomlands. Foto: Bildbyrån

För knappt två veckor sedan slog en bomb ner inom hockeyvärlden när Örebro presenterade Jhonas Enroth. Efter elva säsonger i NHL, AHL och KHL är landslagsmålvakten tillbaka inom svensk ishockey och det har blivit succé direkt.

– För mig är det bara att göra det jag har gjort i nästan hela mitt liv och det är att försöka stoppa puckar, säger 30-åringen till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

I tisdags gick slutsignalen för Örebros femte raka seger. 2-1-vinsten mot HV71 var även Jhonas Enroths tredje match i SHL sedan återkomsten och också hans tredje seger. 30-åringen har varit en stor anledning till Örebros framgångar den senaste tiden.

På sina tre inledande matcher har han endast släppt in fyra puckar på de 83 skotten han har fått på sig. Det ger en räddningsprocent hela 95,2 samt 1,33 i insläppta mål per match. Ett hiskeligt facit än så länge, även om han bara har spelat tre matcher.

– Det har gått riktigt bra, det gick ju bra för laget redan innan jag kom in också. Det var nog bra tajming för mig att komma in i truppen. Det är skönt att ha fått en bra start här i den nya klubben.

”INGEN HÄR SER MIG SOM EN STJÄRNA”

Den 15 februari smällde bomben ned i den svenska hockeyvärlden. Med endast några timmar kvar av transferfönstret presenterade Örebro ett stjärntillskott på målvaktssidan. Enroth, som har varit förstemålvakt i KHL, anslöt för att rädda kvar klubben i SHL.

Jhonas Enroth kom in som lagets tredje målvakt men förväntades gå in direkt och ta förstaspaden. Stefan Stéen och Eero Kilpeläinen fick flytta på sig för att ge plats för den tidigare NHL-målvakten. Efter att han anslöt till laget så har han fått vakta kassen i alla Örebros matcher. Han menar däremot att det inte är något som påverkar gruppen och Enroth tycker att han har kommit in i laget och blivit en i gänget.

– Det har varit bra, det är ingen här som ser mig som någon stjärna. Alla vet om att det kommer att krävas att hela laget presterar. Alla måste dra åt samma håll för att vi ska lyckas klara av det här tillsammans.



Örebros nya #1 kan skratta gott då han redan har visat att han är en av de bästa målvakterna i ligan. Foto: Bildbyrån

När 30-åringen presenterades så skrevs det stora rubriker om värvningen och många förväntade sig en succé redan innan han hade gjort sin första träning med klubben. Det gör ju naturligtvis att det läggs en stor press på Enroth att lyckas. Han menar dock att han har varit lugn och har kunnat spela med stort självförtroende.

– Jag tycker att jag har hanterar det bra. Jag har själv inte känt någon större press, jag har knappt ens varit nervös inför matcherna. Jag har bara slappnat av och gått ut och spelat. Jag känner mig trygg i mitt spel och jag tänker inte på pressen utifrån.

– Det är inte jag som har skrivit kontrakt med mig själv utan det är andra som har gjort det. För mig är det bara att göra det jag har gjort i nästan hela mitt liv och det är att försöka stoppa puckar.

”KÄNDE MIG INTE FÄRDIG MED SÄSONGEN”

Det har inte varit någon lång acklimatiseringsperiod för Enroth, vilket har märkts ute på isen. Han har inte behövt anpassa sig till spelstilen eller spelnivån i SHL utan har kunnat komma in och leverera direkt. Han menar att det inte är så mycket som skiljer den svenska ligan mot KHL.

– Jag tycker inte att det har varit någon stor skillnad, det är en fråga som jag fått många gånger. Jag tycker att det är ganska likt spelet i KHL, där kanske det är lite bättre och vassare. Det kanske beror på att jag spelade i ett annorlunda lag, ett lag som har haft det tufft i några år. Jag tycker inte att det har varit jobbigt att anpassa mig till SHL utan det har gått ganska naturligt.

Säsongen 2007/08 spelade Jhonas Enroth i Södertälje i dåvarande Elitserien och vann målvaktsligan. Därefter har det blivit elva säsonger utanför Sveriges gränser.

Varför blev det en återkomst till Sverige just nu?

– Jag kände mig fräsch och att jag inte ville sluta säsongen i februari. Minsks sista match för säsongen spelades i fredags (22 februari). Jag kände att jag kunde fortsätta spela i flera veckor till och Örebro var intresserade och sugna på att få mig hit.

– Jag tar det dag för dag här. Jag är en kille som älskar att spela hockey och som älskar att tävla. Det är därför jag kom hit för att kunna fortsätta tävla. Jag kände mig inte färdig med hockeyn för den här säsongen.

Jhonas Enroth kommer från två säsonger i Dinamo Minsk i KHL. Där var han förstemålvakt, spelade bra och hade bra statistik trots att laget har gått tungt. Han har tidigare sagt att han trivdes väldigt bra i klubben.

Hur svårt var det att fatta beslutet att lämna Minsk?

– Det är klart att det var jättesvårt. Jag gillar Minsk jättemycket. Jag spelade ju där i två år och hade många fina lagkamrater där också. Det var tufft att lämna de tidigare än vad jag skulle ha gjort. Alla förstår att det är så det kan fungera. Förhoppningsvis så får jag träffa de igen i framtiden.



Enroth vaktade kassen i en match under OS i Pyeongchang förra året, då höll han nollan. Foto: Bildbyrån

OSÄKER FRAMTID

VM-guld, OS-silver, 153 NHL-matcher, 55 landskamper samt uttagen i Tre Kronors World Cup-lag. Jhonas Enroths meritlista är lång men det är inget som han låter påverka sin position i laget.

– Jag försöker att inte tänka på mina tidigare meriter så mycket. Jag är bara mig själv, jag har varit i liknande situationer förut och har lärt mig att bara vara mig själv. Jag behöver inte spela någon jag inte är.

Jhonas Enroth är 30 år gammal och är fortfarande i några av sina bästa hockeyår och kommer att spela i flera år till. Det är inte så att han kommer till Sverige för att avsluta karriären som flera tidigare spelare som kommer från NHL- eller KHL-spel. Han har skrivit ett kontrakt med Örebro för resten av den här säsongen. Därefter har han ingen plan för var hans karriär kommer att fortsätta.

– Jag tittar inte alltför långt fram. När säsongen är slut så ska jag ta ledigt i några veckor sedan börjar jag fundera på vad jag vill göra nästa säsong.

Är du öppen för att stanna i Sverige?

– Jag vet inte, jag har inte tänkt på det för mycket. Just nu är jag i Örebro och då fokuserar jag på nästa match här.