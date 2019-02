Henrik Törnqvist jublar efter sitt 0-1-mål. Foto: Bildbyrån

Timrås förlustsvit på elva matcher bröts via en 5-2-seger borta mot Rögle. Efteråt ekade segersången högt från tabelljumbons omklädningsrum.

– Det var jätteskönt att få tjoa lite i omklädningsrummet. Det är bra för lagmoralen också, säger Henrik Törnqvist till Hockeysverige.se.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Att ljudvolymen var hög i Timrå-lägret var inte så konstigt. Senast tabelljumbon vann en match i SHL var den 24 januari.

– Det är klart att det aldrig är roligt att förlora matcher. Så är det ju, men jag tycker vi har hållit ihop det bra som lag. Även om vi förlorat några matcher på rad håller vi glädjen uppe. Den här segern var extremt viktigt för oss, säger Henrik Törnqvist.

Det var Törnqvist som spräckte bubblan för Timrå. Rögle välde över sina gäster under matchens första tio minuter och just då såg det ut som att förlustsviten skulle förlängas. Men då tog Törnqvist köksvägen och med ett precist skott hittade han en lucka på Rögles målvakt Ville Kolppanen fram till 0-1.

– Första tio hade vi det riktigt kämpigt. Sida får vi ett mål och jag tycker vi kommer in i matcher mer och mer. Efter det gör vi det bra över 60 minuter och tar tre sköna poäng, säger målskytten.

Under den långa förlustsviten hade bara Timrå lyckats ta två poäng.

Vad hittar man för saker att hålla ångan uppe?

– Det är de små detaljerna som gör det. Att man försöker ha det roligt när man kommer till träningen och inte gräver ner sig allt för mycket. Då tror jag att det går fort utför. Det gäller att hitta glädje ihop.

Törnqvists 0-1-mål var inte det enda den 22-årige forwarden bidrog med. Han stämplade även in defensivt och offrade flera gånger sin kropp för att stoppa puckens väg mot målvakten Victor Brattström.

– Det är det här jobbet som krävs. Vi gör mål framtå, men det gäller att inte släppa in mål. Vi måste ha en stark defensiv om vi ska vinna matcher. Täcka skott tillhör. Man får en väldigt push från laget.

På vilket sätt då?

– Det jublas nästan mer än när man gör mål. Det ger ju energi när man visar att man kan ta ett skott för laget och visar att man verkligen vill vinna till varje pris. Det finns ispåsar man kan ha efteråt. Det är det här jobbet vi måste göra varje match framöver här nu.



Efterlängtat segerjubel i Timrå. FOTO: Bildbyrån

FOKUS PÅ KVAL

I den senaste omgången blev det helt klart att Timrå kommer få kvala sig kvar i SHL. Nu väntar ytterligare sex matcher för medelpadingarna att hitta formen inför vad som komma skall.

– Visst är det så, men vi väl ändå göra något som går att bygga på och gör att vi får en go känsla i gruppen och vet att vi kan vinna matcher och spela bra hockey.

Vad kommer bli viktigast framöver?

– Först och främst är det defensiven. Offensiven tycker jag vi haft bra hela säsongen, men det är det defensiva jobbet vi måste göra för att vinna matcher. Gör vi det så vet vi att vi har vi goda chanser att vinna, säger Törnqvist.

– Vi vet om vad som väntar nu, det gäller att göra det ihop och hittar något vi kan bygga på i framtiden, avslutar han.