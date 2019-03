Johannes Jönsson. Foto: Dennis Ylikangas/Bildbyrån

Efter tre månaders skadefrånvaro är Johannes Jönsson på väg tillbaka i spel för AIK.

– Vi tänker vi ska spela honom i veckan. Så får vi se hur det ser ut då, säger AIK-tränaren Tomas Mitell till Hockeypuls.se

AIK, som är klara seriesegrare i HockeyAllsvenskan, har varit utan sin målvakt sedan november då han under en träning skadade knät. Istället har Erik Källgren fått vakta buren under AIK:s marsch till förstaplatsen i tabellen. Under måndagen kom däremot Hockeypuls med beskedet att AIK kan få Jönsson tillbaka redan den här veckan.

– Det är bra att han är tillbaka. Men han har inte spelat på tre månader. Så vi får se hur det går, säger Mitell.

Det återstår två omgångar av grundserien innan AIK ska inleda kvalet mot SHL. Veckans matcher ger 29-årige Jönsson en chans att komma igång efter sin långa frånvaro.

– Ja, samtidigt som Jönsson inte stått på flera månader. Den form han hade i oktober kommer han inte vara i nu. Det är en sak att han kan spela match och träna för fullt. Men det är Erik Källgren som tagit oss hit, Jönsson får slå ut honom nu, säger Mitell.

Enligt Hockeypuls sakande AIK Anton Holm, Johan Larsson och Andreas Hjelm under måndagens träning.