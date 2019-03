Andreas Holmqvist har bestämt sig. Han kör vidare nästa säsong också. Ännu är det dock inte helt klart var. Foto: Henrik Skoglund och Bildbyrån

Det var den 2 december som bomben slog ner: VM-guldbacken från 2006, Andreas Holmqvist, skulle göra comeback i Hockeyettan-klubben Kalmar HC. Nästan fyra år efter att han la skridskorna på hyllan. Återkomsten på isen blev lyckad och för hockeysverige.se berättar 37-åringen att den nyupptagna karriären kommer gå vidare.

— Jag vill nog antingen stanna kvar här eller spela i allsvenskan någonstans. Kanske Tyskland.



Andreas Holmqvist, med 175 SHL-poäng under karriären för Djurgården, Frölunda och Linköping, tvingades lägga skridskorna på hyllan 2015 efter att ha ådragit sig en skada på bäckenet efter en tackling i en match i den tyska ligan DEL då han spelade för Kölner Haie. En liga där han förövrigt utsågs till bäste back 2013 efter 50 poäng på 49 matcher.

Redan i december, när comebacken annonserades, uteslöt inte Holmqvist en fortsättning.

— Först och främst får vi känna hur det känns här. Jag har jäkligt höga krav på mig själv och jag ska nog vara lite försiktig med tanke på att jag varit borta så länge. Men det känns väldigt bra på isen och med en spelstilen jag har så ska man ju kunna spela lite längre än backar som åker och tacklas, berättade han för hockeysverige.se och fortsatte:

— Jag ska börja nu med de här tre månaderna, köra stenhårt och så får vi se hur långt det kan räcka. Målet är att fortsätta, sen får vi se hur det går.

SNITTADE NÄSTAN EN POÄNG PER MATCH

Svaret är att det gick väldigt bra för Holmqvist. På de 20 matcher i seriespel och kval han hann med att spela för Kalmar så blev det 19 poäng fördelat på tre mål och 16 assist.

— Med tanke på att man inte spelat på tre och ett halvt år och började träna 1 december på is ordentligt med ett lag igen, så tycker jag att det gått helt okej. Jag menar, jag har inte haft någon sommarträning eller försäsongsaktiga matcher. Jag tycker jag kom in bra i det, berättar Andreas Holmqvist för hockeysverige.se och berättar att beslut om hans fortsatta karriär nu är taget:

— Jag har fått mersmak och vill fortsätta. Förra gången fick jag sluta på grund av skada. Denna gången vill jag sluta på mina egna premisser.

Han berättar att han inte känner av någonting av den gamla skadan, den som tvingade honom att sluta.

— Det har också gjort att man vill fortsätta ett tag till. Jag fick en jävla boost nu när jag kom tillbaka och tycker fortfarande att det är hur kul som helst att spela hockey och tillhöra ett lag.

INGEN ROLIG START – MEN DET TOG SIG

Hans comeback i december för Kalmar fick dock sämsta tänkbara start. En av de första sakerna som hände var att Holmqvist föll pladask till isen på offensiv planhalva, vilket ledde till att en motståndare kunde ta pucken och göra mål.

Vilka tankar gick genom skallen då, var det ”Vad har jag gett mig in på?”

— Den matchen ställde jag egentligen bara upp på för att jag ville veta vad det var för slags klass. Inte för mig själv, jag har ett väldigt bra självförtroende och jag gick in med ett öppet sinne för att se vad för spelare jag skulle möta och vad det är för tempo och så vidare.

— Vi hade egentligen ingenting att spela för just då och jag ville bara komma igång och se vad jag gick för på isen. För mig själv har jag absolut inga problem med att göra bort mig i en match, framförallt inte i den första.

HAR EN OPTION MED KALMAR

Men det skulle bli betydligt bättre för Holmqvist och Kalmar. Nykomlingen i Hockeyettan växte sig samman och tog sig hela vägen till playoff mot Huddinge som de pressade i tre matcher. Holmqvist växte ut till en försvarsgeneral i backlinjen och motbevisade de som i december hävdade att värvningen bara var en PR-kupp av Kalmar.

— Jag har rutin och jag har spelat många matcher i elitserien, allsvenskan och Tyskland och så vidare. Så man bidrar ju med någonting, inte bara i omklädningsrummet, utan även på isen och på bänken.

— Jag har en roll och det är en offensiv roll i powerplay framförallt. Men också i defensiv zon. Nu när man inte tränat på hela sommaren så måste man ju försöka ligga rätt och spela på rutinen.

Andreas Holmqvist, som fanns med i Tre Kronors guldvinnande lag i VM 2006, säger att det finns en option om fortsättning nästa säsong i kontraktet med Kalmar.

— Jag har ett år till här i Kalmar om både jag och laget vill. Men jag har familj i Stockholm.

— Vi har spelarmöten den här veckan nere i Kalmar och jag får höra deras vision och om de vill fortsätta med mig. Jag får suga lite på den karamellen innan jag bestämmer mig fullt ut för vad jag vill göra.

Är Kalmar ditt förstahandsalternativ till nästa säsong?

— Med tanke på att jag har ett optionskontrakt med Kalmar över nästa säsong och både jag och Kalmar ska komma överens om vi ska köra ett år till. Så de är förstaalternativet såklart. Men vi får se vad som händer här nu med andra lag i allsvenskan och andra division ett-klubbar. Jag vill nog antingen stanna kvar här eller spela i allsvenskan någonstans. Kanske Tyskland, men vi får se vad som händer där nere. Det är svårt att få lag där nere när man inte spelat hockey på ett tag.

— Men de vet vad jag går för och jag gjorde bra ifrån mig i den ligan.

KÄNNER SIG INTE GAMMAL

I Sverige så gillar vi att fokusera väldigt mycket på ålder. Holmqvist kommer hinna fylla 38 år innan nästa säsong drar igång. Men själv tänker han inte på vad som står i folkbokföringen.

— Det var några gånger under Huddinge-matchen som det skreks ”Jävla gubbjävel”. Men jag känner mig inte gammal. Jag ser inte mig själv som en äldre spelare, bara rutinmässigt. Jag hänger ofta med de yngre spelarna i laget. Nu när jag varit i Kalmar så har min familj varit i Stockholm och då har det ju varit de yngre grabbarna man fått hänga med, det är ju oftast de som inte har flickvänner.

Inte heller kroppsligt känner han sig gammal.

— Jag känner mig väldigt fräsch i kroppen. Nu har jag gått ner de kilona som jag la på mig efter jag slutade, så nu är jag tillbaka där och kan verkligen börja träna inför nästa säsong. Träna upp allt det andra som man inte hunnit träna under den här tiden.

Kommer vi få se dig i SHL igen?

— (skratt). Det vete fan. Det tror jag inte. Inte i första delen i alla fall. Det skulle vara om man skriver på för ett allsvenskt lag och presterar väldigt, väldigt bra och någon back blir skadad någonstans. Jag menar, Per Ledin är ju tillbaka i Malmö nu och han är äldre än vad jag är. Ingenting är väl omöjligt skulle jag säga, men då ska man hitta ett lag som behöver en powerplay-back som är rightare och fortfarande levererar på isen.