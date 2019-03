Daniel Paille tvingades avsluta hockeykarriären efter Thomas Larkins brutala tackling i CHL. Han lider fortfarande av men efter hjärnskakningen han drabbades av. Därför väljer han nu att kräva Larkin på fem miljoner kronor i ett nytt tvistemål.

– Även om Larkin frias i brottmålet kan han fortfarande befinnas skyldig i tvistemålet, säger kammaråklagare Joakim Johansson till Nyhetsbyrån Siren.

Den 7 november 2017 möttes Brynäs och Adler Mannheim i CHL. En match som Brynäs vann med 2-1 men som man kommer ihåg på grund av en händelse.

Precis i slutet av matchen, när allt redan var avgjort, så bestämde sig Mannheims Thomas Larkin för att hämnas för förlusten. Han delade ut en otroligt ful tackling på Brynäs Daniel Paille. Tacklingen kommer från blindside samtidigt som pucken är långt ifrån händelsen.

Larkin fick matchstraff och stängdes av i fyra CHL-matcher för tacklingen. Daniel Paille tvingades avsluta sin hockeykarriär med en hjärnskakning. Tacklingen polisanmäldes och förra året så stod det klart att Larkin åtalas för misshandel. Rättegång kommer att hållas i juni.

Nu uppstår däremot ett nytt tvistemål mellan spelarna. Enligt Nyhetsbyrån Siren så har Daniel Paille och ett juridiskt ombud har lämnat in en stämningsansökan till Gävle tingsrätt.

De kräver att Larkin och Mannheim ska betala fem miljoner kronor som kompensation för Pailles sjukvårdskostnader samt inkomstförluster.

Paille drabbades av en hjärnskakning som tvingade honom att avsluta sin spelarkarriär. 34-åringen har även drabbats av ett synfel som hindrar honom från att kunna arbeta.

Daniel Paille kom till Brynäs inför säsongen 2016/17 efter att ha spelat 582 NHL-matcher för Buffalo Sabres, Boston Bruins och New York Rangers. Han var nära att föra Brynäs till SM-guld under sin första säsong i Sverige men klubben förlorade den sjunde och avgörande finalen mot HV71 på övertid.

Kanadensaren vann Stanley Cup 2011 med Boston Bruins. Inför årets säsong bröt han kontraktet med Brynäs och uttryckte att han gärna hade fortsatt spela i klubben.

– Jag hade älskat att spela ett eller flera år till för Brynäs, jag uppskattade verkligen min tid i klubben, fansen och gruppen av spelare. Av det Stefan (Bengtzén, dåvarande sportchef) sade i våra diskussioner så uppskattade han vad jag har bidragit med också vilket gjorde situationen enklare. Det finns definitivt viktigare saker i livet, och en av dem är den mentala hälsan. Han var väldigt förstående och båda parter förstod att vi vid något tillfälle var tvungna att gå vidare, sade Paille då till klubbens hemsida.

– Jag kan definitivt säga att jag är överväldigad över stödet från alla delar av Sverige. Det har varit otroligt och jag har verkligen känt av det.

Vicious interference in the CHL today as Adler Mannheim's Thomas Larkin laid out Brynäs' forward Daniel Paille with a brutal blindsided hit. pic.twitter.com/d3yDgELIM3

— Robert Söderlind (@HockeyWebCast) November 7, 2017