Simon Åkerström verkar vara förlorad för svensk ishockey. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN

Simon Åkerström har under sina tre allsvenska säsonger utvecklats till en poängstark back. Kontraktet med Björklöven går ut i vår och nu kommer uppgifter från Mr.Madhawk som gör gällande att 23-åringen hamnar i Finland nästa säsong.

Björklövens back Simon Åkerström öste in poäng i Hockeyettan för Piteå under 2015/2016 och via en säsong i Vita Hästen så har han de två senaste åren tillhört Björklöven. Där har poängproduktionen ständigt vuxit för 23-åringen som med två matcher kvar av den allsvenska grundserien står på 25 poäng. Med det ligger han just nu femma i backarnas poängliga.

Det här hade ju såklart kunnat vara ett namn för SHL-klubbarna inför nästa säsong. Men enligt Mr.Madhawk så ser det nu ut att bli Finland för backen. Enligt uppgift så ska två finska klubbar slåss om hans signatur.

— Inget är klart, men vi ser så klart över hans situation noga just nu, säger agenten Thomas Sjögren till Expressen-bloggaren.