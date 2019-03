Södertälje SK väljer att starta ett nytt projekt för att utbilda om samt motverka matchokulturen och grabbjargongen inom hockeyn. Klubben menar att problem märks inom omklädningsrummen redan i ungdomsåren.

– Jag hoppas att ungdomarna får lita nya perspektiv, säger Oliver Stenvall från Juventas ungdomsjour som ingår i det nya samarbetet.

Södertälje inleder ett nytt samarbete med lokalverksamheten Juventas ungdomsjour. Tillsammans startar man ett projekt för att upplysa om samt motverka den starka matchkulturen inom ishockeyn.

Projektet riktar sig främst mot ungdomar och ska minska bilden av ett mansideal. De menar att matchokulturen kan leda till psykisk ohälsa bland ungdomar.

– Vårt material heter ”Less pain, more gain” och det har vi tagit fram just för SSK och hockeyn som en fortsättning av SSK:s värdegrundsarbete och där går vi in på matchokultur och tacklar frågor som mansnorm och grabbjargong, försöker nysta i det och tydliggöra för vilka destruktiva mekanismer och mansideal som finns, säger Oliver Stenvall från Juventas ungdomsjour till klubbens hemsida.

”HOPPAS ATT UNGDOMARNA FÅR NYA PERSPEKTIV”

Under ett antal tillfällen kommer ungdomarna, men även föräldrar och ledare, att kunna delta i workshops och diskussioner för. Detta har i syfte att utbilda ungdomarna och få dem att tänka annorlunda för att motverka jargongen.

– Jag hoppas att ungdomarna får lite nya perspektiv, att de kan lyfta varandras åsikter och tankar och stötta varandra bättre. Förhoppnings kommer de må bättre och spela bättre hockey, säger Stenvall.

Pelle Svensson är utvecklingsansvarig på SSK ungdom och han har märkt av den speciella jargongen. Enligt honom är det ett problem och han säger att det märks i omklädningsrummen.

– Det finns en machokultur och den måste vi lyfta på locket till och brottas med, säger han.

– Det kommer påverka deras sätt att spela hockey och deras sätt att bli vuxna. Det finns inget negativt i det här någonstans. Vi visar vägen och det tas emot positivt och det är väldigt kloka diskussioner.